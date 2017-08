Jumbo gaat als een tierelier: omzet steeg dit jaar naar 3,75 miljard euro

'Consumenten willen op elk moment van de dag hun boodschappen kunnen doen'

Jumbo heeft 580 filialen in Nederland. De keten verwacht dit jaar acht nieuwe winkels te openen. Daarnaast verbouwt het bedrijf 32 bestaande supermarkten om, naar eigen zeggen, in te kunnen spelen op veranderende behoeften bij de klant. Topman Frits van Eerd: 'Verse, gezonde en eerlijke voeding speelt daarbij een belangrijke rol, net als de groeiende behoefte aan gemak. Consumenten willen op elk moment van de dag hun boodschappen kunnen doen.'



Jumbo denkt het de klant gemakkelijk te kunnen maken door kleine supermarkten in het centrum van grotere steden te openen. In mei van dit jaar begon Jumbo in Groningen een proef met Foodmarkt City. De klant met trek kan daar terecht voor verse sappen, pizza's en sushi, naast de noodzakelijke boodschappen als tandpasta. Waar een gemiddelde Jumbo ongeveer 25 duizend verschillende artikelen in de schappen heeft liggen, treft de klant er in een Foodmarkt slechts 3.000 aan. Verloopt alles volgens plan, dan kunnen ook Den Bosch, Eindhoven en Nijmegen dit jaar de met de AH to go-winkels vergelijkbare formule tegemoetzien.