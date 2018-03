Jumbo en Coop nemen samen supermarktketen Emté over - Jumbo opent jacht op Albert Heijn

Interview met Frits van Eerd, directeur Jumbo

Hij wil zijn supermarktketen de grootste van Nederland maken. En dan de grens over. Maar zichzelf op de borst kloppen, wil hij niet. 'De directeur is er om de winkels te ondersteunen, niet andersom.'



Jumbo en Coop kopen supermarktketen Emté

Supermarktketen Emté komt in handen van zijn branchegenoten Jumbo en Coop: de twee partijen betalen daarvoor in totaal 410 miljoen euro aan de huidige eigenaar, groothandelsbedrijf Sligro. Zij aasden al langer op de 132 filialen van Emté, want wie nog wil uitbreiden in de supermarktbranche, kan dat alleen doen door concurrenten over te nemen. Lees hier het verhaal dat we vorig jaar schreven toen de overname nog in de lucht hing.



Sommige producten bij Jumbo en Hoogvliet duurder buiten de Randstad - maar is dat raar?

De Consumentenbond signaleerde dinsdag dat supermarktketens Jumbo en Hoogvliet niet in al hun filialen dezelfde prijzen hanteren. In Jumbo-vestigingen in Groningen, Friesland en Limburg zijn dezelfde producten soms duurder dan in filialen in de Randstad.