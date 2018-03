Jumbo en Coop kopen supermarktketen Emté

Het bedrijf verkeert niet in nood. Sligro kan best de tijd nemen Fernand de Boer, analist van zakenbank Degroof Petercam

Dat er zoveel belangstelling is voor Emté, wil niet zeggen dat die keten een groot succes is. Terwijl de omzet van Sligro flink groeit, daalt de omzet van Emté al jaren. 'Dat komt mogelijk doordat de winkels niet geschikt zijn voor iedere klant', zegt De Boer. De winkelketen die ooit begon als slagerij in Waalwijk is sinds de overname door Sligro in 2002 flink gegroeid. Vier jaar later nam Sligro ook Edah over en bouwde de winkels om tot Emté. In 2010 deed Sligro hetzelfde met Golff en Sanders. 'De Edah-klanten waren heel prijsbewust, maar zij kregen de luxere en duurdere Emté voor terug', zegt De Boer. Dat heeft Emté mogelijk klanten gekost.



Analisten roepen daarom al langer dat Sligro de supermarkttak beter kan verkopen. 'Het kost te veel moeite om het concept geschikt te maken voor de klanten. Daarnaast is het een markt met heel veel concurrenten', zegt De Boer. De branchekenners vinden dat Sligro zich beter alleen kan richten op de groothandeltak. De Boer: 'Daarin zijn ze veruit de sterkste in Nederland.'