Jumbo en Bol.com halen Russische zonnebloemolie uit de schappen

Lege schappen zonder zonnebloemolie bij een Jumbo-supermarkt half maart. Beeld ANP

Ook via webwinkel Bol.com was het tot dinsdagmiddag mogelijk om dezelfde flessen zonnebloemolie uit Rusland te bestellen. Het bedrijf heeft het product voorlopig offline gehaald, maar wijst erop dat het toegestaan is om zonnebloemolie van Russische herkomst te verkopen.

Eerder stopte de grootste webwinkel van Nederland al met het aanbieden van T-shirts met pro-Russische bedrukking en staakte het tot nader order de verkoop van een Chinese drone. Rusland zou de technologie van het dronemerk gebruiken tijdens de invasie van Oekraïne.

Veel supermarkten hebben de afgelopen weken slechts beperkte voorraden zonnebloemolie beschikbaar gehad. Volle schappen zonnebloemolie zijn dan ook vrijwel nergens te bekennen. In sommige supermarkten was het zelfs niet toegestaan om meer dan één fles per boodschappenbeurt af te rekenen.

Daar was in het filiaal van Jumbo echter weinig van te merken. Op Twitter werd op 4 april een foto gedeeld van tientallen flessen zonnebloemolie met een blauw Russisch label. Op het bordje stond te lezen: ‘Land van herkomst: Oezbekistan’.

Op Bol.com stonden dezelfde flessen aangeboden, met in de beschrijving vermeld dat ze afkomstig waren uit Rusland. Na navraag bij Jumbo bleek dat ook hun zonnebloemolie van Russische makelij te zijn.

Jumbo laat weten dat de filiaalhouder in kwestie op de vingers is getikt. ‘We hebben contact opgenomen met de betreffende ondernemer om het product uit het schap te halen. De zonnebloemolie met Russische herkomst wordt niet meer verkocht in deze winkel. Wij betreuren uiteraard dat dit incident zich heeft voorgedaan en hebben bij al onze winkels de procedures nogmaals onder de aandacht gebracht.’