JPMorgan neemt noodlijdend First Republic over, en mag daarbij de regels overtreden

Filiaal van de First Republic Bank in New York op 28 april. Maandag opende het als JPMorgan-filiaal. Beeld Reuters

‘Onze overheid heeft ons en anderen gevraagd om in actie te komen, en dat hebben we gedaan’, verklaarde Jamie Dimon maandagochtend. De ceo van JPMorgan Chase had toen net de overname beklonken van First Republic Bank. Die nooddruftige bank uit San Francisco ging dit weekend in de verkoop, onder leiding van overheidsagentschap FDIC. Zes banken kregen de uitnodiging om te bieden, wat ook Bank of America en PNC Financial Services Group zouden hebben gedaan.

Daarmee is het op-een-na grootste bankenfaillissement in de Amerikaanse geschiedenis een feit. Alleen de ondergang van Washington Mutual in 2008 was van een nog grotere orde. First Republic was in zwaar weer beland omdat ze de afgelopen jaren te royaal heeft geleend tegen lage rentetarieven. Door de oplopende rentes in de VS zijn die leningen flink in waarde gedaald.

Over de auteur

Daan Ballegeer is economieverslaggever van de Volkskrant. Hij schrijft onder meer over financiële markten en centrale banken.

Lusten en lasten niet gelijk

Spaarders sloegen op de vlucht vanwege twijfels over de financiële gezondheid van de regionale bank. Die uitstroom bleek niet meer te stelpen. Vorige week moest First Republic bekendmaken dat spaarders in het eerste kwartaal meer dan 100 miljard dollar (91 miljard euro) aan deposito’s hadden teruggetrokken. Beleggers beseften dat het eind in zicht was. Het aandeel van First Republic noteerde vrijdag 97 procent lager dan begin dit jaar.

JPMorgan, de grootste bank van de Verenigde Staten, neemt 92 miljard dollar aan deposito’s over van First Republic, 173 miljard aan leningen en 30 miljard aan beleggingen, maar geen bedrijfsschulden. De bank en de FDIC hebben afgesproken om eventuele verliezen op een deel van de leningen te delen.

De lusten en lasten zijn niet gelijk verdeeld. JPMorgan maakt 2,6 miljard dollar winst op de deal, al verwacht de bank dat ze de komende 18 maanden voor 2 miljard kosten zal moeten maken om First Republic te integreren. De FDIC raamt dat het nieuwe debacle ongeveer 13 miljard dollar zal kosten aan het depositoverzekeringsfonds, dat wordt gespekt met bijdragen van banken zelf.

Regels sneuvelden

Het is opmerkelijk dat JPMorgan überhaupt een uitnodiging kreeg van het Federale Depositogarantiefonds FDIC om aan de bieding mee te doen. Volgens de regels mocht ceo Dimon helemaal geen bank meer overnemen. JPMorgan heeft namelijk al meer dan 10 procent van al het Amerikaanse spaargeld op zijn rekeningen staan.

Daarmee was meteen duidelijk dat het in de praktijk geen bezwaar zou zijn dat de grootste bank nog groter zou worden, en dat er dus een uitzondering zou worden gemaakt. Nieuw is dat niet. Ook bij de vorige twee keren dat een Amerikaanse bank ten onder ging, sneuvelden er regels.

Silicon Valley Bank en Signature Bank kregen in maart plots de status van ‘systeemrelevante bank’ terwijl ze dat volgens de vastgelegde criteria helemaal niet waren. Zonder dat nieuwe label kon de FDIC enkel de deposito's garanderen tot een maximum van 250 duizend dollar, daarna viel die beperking weg. Beide reddingen samen kostten de FDIC al meer dan 22 miljard dollar.

Huis dat in brand stond

Dimon zal bij ontvangst van de uitnodiging om te bieden op First Republic vast nog even hebben teruggedacht aan een andere keer dat hij op een dergelijke vraag inging. In maart 2008 nam JPMorgan de getroebleerde zakenbank Bear Stearns over, een paar maanden voordat de financiële crisis in volle kracht uitbrak.

Bear Stearns zat in de penarie vanwege overmatige risico’s en beleggingen in rommelhypotheken. Voor de overname kreeg JPMorgan een lening van 30 miljard dollar van de Federal Reserve, en de belofte van de overheid om een deel van de verliezen op te vangen.

‘We kochten geen huis’, zei Dimon daar achteraf over, ‘maar een huis dat in brand stond.’ De bank kreeg daar spijt van. De kwaliteit van de beleggingen van Bear Stearns viel tegen, de kosten van de overname waren hoger dan verwacht, en JPMorgan erfde heel wat dure rechtszaken.

Maandag zijn de 84 kantoren van First Republic, die zijn verdeeld over acht staten, opengegaan als filialen van JPMorgan.