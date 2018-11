Jongeren raken gemakkelijk in de schulden. Maar hoe komen zij daar weer uit?

Leerlingen van het Kellebeek College krijgen een workshop voor mbo-studenten over mobiele telefoons en schulden. Beeld Arie Kievit

Volgens Anja Tijdhof van Plangroep, marktleider onder de schuldhulporganisaties, worden jongeren online makkelijk verleid tot consumeren. ‘De wereld is ingewikkelder geworden. Jongeren kunnen met een druk op de knop een lening of krediet aanvragen. Vervolgens stapelen schulden zich op en verliezen ze het overzicht.’

Melvin Kolf werkt in de Arnhemse wijk Presikhaaf met jongeren en hij ziet gebeuren wat Tijdhof beschrijft. Met het initiatief Presikhaaf University probeert hij jongeren te waarschuwen voor schulden. ‘Je merkt aan veel jongeren hier dat ze het lastig vinden over schulden te praten: ze willen niet laten zien dat ze het slecht hebben. Ook wantrouwen ze instanties, terwijl ze die nodig hebben om uit de problemen te komen. Dan komen ze in een vicieuze cirkel terecht.’

Kolf zet daarom vooral in op preventie. ‘Wij gaan langs bij basisscholen en middelbare scholen om de opgroeiende jeugd te stimuleren om te sparen.’ Volgens hem wordt de schuldenproblematiek meestal veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden. ‘Deze leeftijdsgroep wil er graag bij horen, terwijl de thuissituatie vaak niet breed is. Daar hoort een dure jas en schoenen bij.’

Makkelijk in verleiding

‘Jongeren hebben vaak geen overzicht van hun schulden’, zegt ook Tijdhof, ‘en ze zien door de bomen het bos niet meer. Tegelijk zijn zij juist makkelijker in verleiding te brengen door reclame op social media en het gemak waarmee ze achteraf kunnen betalen.’

Een oplossing is niet zomaar voorhanden en dat heeft alles te maken met de in mei door de Eerste Kamer aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Privacyrechten zijn versterkt, waardoor bedrijven slechts in beperkte mate hun klanten in kunnen lichten over hun schulden. Directeur Rick Terra van incassobureau Intrum zegt dat zijn bedrijf voldoende informatie heeft om de schulden van jongeren in kaart te brengen en hen daarop te wijzen. Maar, zegt hij, we worden tegengehouden door de wet.

Volgens Terra is het überhaupt niet makkelijk om met deze doelgroep in contact te komen. ‘Een mail of brief versturen spreekt deze generatie niet aan. Iets sturen via betaalapp Tikkie of een WhatsAppbericht helpt al veel meer. Helaas stelt WhatsApp haar diensten moeilijk beschikbaar. Ook veranderen jongeren voortdurend van telefoonnummer.’