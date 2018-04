Jongeren - 'een risicogroep' - betalen 53 procent meer premie voor een autoverzekering dan twee jaar geleden

Voor jongeren (18 tot 25 jaar) is de premie voor een WA-verzekering in twee jaar tijd met gemiddeld 437 euro toegenomen tot 1266 euro per jaar, meldt vergelijkingswebsite Independer op basis van eigen onderzoek. Oudere autorijders betalen veel minder en dat verschil wordt almaar groter. Voor automobilisten van 65-plus steeg de premie tussen 2016 en 2018 bijvoorbeeld van 285 naar 368 euro. Het verschil tussen de premies voor jonge en oude WA-verzekerden is tegenwoordig drie keer zo groot als in 2016. Autoverzekeringsexpert Suzan Samson van Independer vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. 'Jongeren hebben doorgaans al minder te besteden. Nu krijgen zij zoveel premiestijgingen voor hun kiezen dat het de vraag is hoe lang zij dit nog kunnen opbrengen', zegt zij in het persbericht van Independer.



Niet alleen de WA-verzekering is duurder geworden, ook de verzekeringen met beperkte en volledige casco-dekking zijn sinds 2016 in prijs gestegen. Ook daar is de premie gemiddeld het hardst gestegen voor jonge autobezitters. De premie wordt onder meer gekoppeld aan de kans dat de bestuurder een aanrijding veroorzaakt. Die kans is bovengemiddeld groot als er iemand van onder de 25 jaar achter het stuur zit. In vergelijking met 61- tot 65-jarigen maken jongeren bijna vijf keer zo vaak brokken. Om die reden weigeren sommige autoverzekeraars jongeren als klant, al zijn dat er volgens het Verbond van Verzekeraars maar een paar. Weigeren mag: autoverzekeraars hebben geen acceptatieplicht. Overigens veroorzaken 80-plussers relatief nog vaker aanrijdingen dan jongeren.