Jongere vindt even makkelijk werk als voor corona, maar kloof tussen hoog- en lageropgeleiden groeit

Leerlingen van het Zadkine college krijgen les in een namaakvliegtuig. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het onderzoeksbureau volgde bijna een half miljoen jongeren die tijdens de pandemie de arbeidsmarkt betraden. Na een dip, tijdens de tweede lockdown, vinden zij nu gemiddeld net zo snel werk op niveau als voor de crisis. De onderlinge verschillen zijn wel toegenomen: jongeren met een hbo- of wo-diploma hebben betere baankansen dan voor de pandemie, terwijl laag- en middelbaaropgeleiden, die al minder kansen op de arbeidsmarkt hadden, er verder op achteruit zijn gegaan.

Littekeneffect

Het snelle herstel is opvallend. Aan het begin van de coronacrisis werd nog gevreesd voor ‘een verloren generatie’, zoals tijdens de crisis van de jaren tachtig. Omdat jongeren oververtegenwoordigd zijn in getroffen sectoren en vaker een flexcontract hebben, raakten zij als eersten hun baan kwijt. In de zomer van 2020 zat een op de tien jongeren zonder werk.

Dat kan leiden tot een littekeneffect, bleek eerder uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Jongeren die tijdens een economische crisis de arbeidsmarkt betreden, kunnen daar zo’n vijf tot tien jaar last van hebben, omdat ze vaker starten met een baan onder hun niveau. Ook hoppen ze van de ene naar de andere tijdelijke baan, waardoor ze bijvoorbeeld ook later beginnen aan gezinsvorming.

Van zo’n effect lijkt nu vooralsnog geen sprake. ‘Je ziet dat de arbeidsmarkt behoorlijk wat veerkracht toont’, zegt SEO-directeur Bas ter Weel. Dat komt volgens de econoom omdat dit geen economische crisis is. ‘Het virus kwam als een meteoriet op de economie af, maar de structuur is niet aangetast. Voor het uitbreken van de pandemie was er sprake van economische voorspoed en een krappe arbeidsmarkt. Die krapte is er nog steeds.’

Kloof wordt groter

Toch profiteren niet alle jongeren. Liggen de baankansen van hogeropgeleiden inmiddels tot 2,2 procentpunt hoger dan vóór de crisis, voor wie een mbo-opleiding heeft gevolgd, zijn ze licht gedaald. De kloof tussen hoog- en lageropgeleid wordt zo verbreed.

Dat is volgens Ter Weel deels het gevolg van digitalisering, die door het thuiswerken in een stroomversnelling is geraakt. Dat is te zien in de verminderde vraag naar bijvoorbeeld administratief medewerkers en cateraars. Hoogopgeleiden die zijn opgeleid in een ‘coronagevoelige’ sector kunnen bovendien makkelijker overstappen omdat zij breder zijn opgeleid.

Overigens kwamen er deze zomer 23 duizend minder afgestudeerden de arbeidsmarkt op dan verwacht. ‘Dat zijn mogelijk jongeren die studievertraging hebben opgelopen. Ze hebben bijvoorbeeld geen stage kunnen lopen, of ze zijn afgestudeerd in de reisbranche en denken: ik studeer nog even een paar jaar verder.’ Het is te hopen dat deze lockdown is afgelopen als zij afstuderen, want die zal volgens Ter Weel waarschijnlijk weer leiden tot een nieuwe dip in de baankansen.

Lieke van Dalen (22), evenementenorganisatie (mbo)

Lieke van Dalen werkt als backofficemedewerker bij een sieradenbedrijf. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘In mijn tweede leerjaar brak corona uit. Ik vond het in het begin wel lekker om thuis te werken, totdat ik merkte hoe moeilijk het was om een stageplek te vinden. Grote festivalorganisaties hadden net hun eigen personeel aan de deur gezet en konden er niemand bij hebben. Dat was vervelend, want zonder die stage kon ik niet afstuderen.

‘Uiteindelijk kwam ik terecht bij een evenementencateringbedrijf. Na een stage van een half jaar kon ik er afgelopen zomer meteen aan de slag. Alle seinen stonden op groen, maar toen kwam ‘dansen met Janssen’, en stortte alles wéér in. Ik heb geprobeerd positief te blijven, maar dat werkte heel demotiverend. Via Indeed ben ik op zoek gegaan naar een ander soort baan, iets op kantoor, zodat ik er niet bij elke lockdown zou kunnen worden uitgeknikkerd.

‘Nu werk ik als backoffice medewerker bij een sieradenbedrijf. Het is iets heel anders, maar het bevalt me heel goed. Het fijnst vind ik de vastigheid. Hoewel het met de huidige huizenmarkt onmogelijk is, zou ik ooit graag op mezelf willen wonen, dan is het fijn om een stabiel inkomen te hebben.

‘Toen vorige week de nieuwe lockdown werd aangekondigd, dacht ik nog even: wat gaat dit brengen? Maar de mailbox zat de daaropvolgende maandag gewoon weer vol met bestellingen.’

Lieke (26), Political Economy (master)

Lieke werkt voor een financiële start-up. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

‘Toen de coronacrisis uitbrak, zat ik in het laatste semester van mijn master. Ik had net veel moeite gedaan om voor mijn scriptie een stage van een half jaar te lopen op de ambassade in Sarajevo. Ik begon er op 1 maart, maar twee weken later kon ik nog een van de laatste vluchten naar Nederland nemen. Ineens woonde ik weer bij mijn vader thuis in een dorp, want ik had mijn kamer in Amsterdam onderverhuurd.

‘Ik dacht wel even: hoe moet ik nu mijn scriptie afronden? Maar de universiteit was heel begripvol. Ik heb het kunnen oplossen door alle interviews die ik daar wilde houden telefonisch te doen. In juli 2020 studeerde ik af, precies zoals voorzien. Ik kon meteen een stage doen bij een financiële start-up, en binnen twee maanden kreeg ik een contract. Eerst voor een jaar, nu is dat omgezet in een vaste aanstelling.

‘Ik heb veel geluk gehad, want de baan past heel goed bij me; hij is analytisch en internationaal. Ik ben al naar Londen, Parijs en Berlijn geweest. Het is dus moeilijk om te zeggen wat voor invloed corona op mijn carrière heeft gehad. In mijn sector zie ik vooral dat er nog veel vacatures zijn. Ik word zelfs nog met enige regelmaat benaderd voor nieuwe banen.’