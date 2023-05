Jonge sieradenmaakster gaat Arnault achterna, budget Prins Constantijn gehalveerd

Sharon Hilgers

Winnaar: Sharon Hilgers

De rijkste man ter wereld, Bernard Arnault (74), is met zijn luxeconcern LVMH goed voor bijna 200 miljard euro. In Nederland verdient de rijkste jonge vrouwelijke selfmade miljonair haar geld eveneens met blingbling, zij het in een iets vriendelijker prijsklasse. Sharon Hilgers (33) bezet dankzij haar sieradenbedrijf My Jewellery de dertigste plaats op de rijkenlijst van ondernemers onder de veertig die Quote deze week publiceerde. Haar geschatte vermogen: 45 miljoen euro.

Arnault en Hilgers hebben ook gemeen dat hun carrière in Frankrijk begon. Hilgers liet tijdens haar stage in Parijs een zelf ontworpen sieradenlijn maken. Haar idee was het om die in een klein Parijs’ boetiekje te verkopen. Maar toen ze de huurprijzen zag, spatte die droom uiteen.

Eenmaal thuis verkocht ze de collectie onder meer op een kleedje op het strand, naast haar baan als lerares Frans. Nadat ze tijdens een beurs zo lekker aan het verkopen was dat ze een ouderavond vergat, besloot ze zich in 2011 volledig op het bedrijf te richten. Inmiddels heeft My Jewellery 650 medewerkers, tientallen winkels in Nederland en Duitsland en een goedlopende online verkoop.

Van de vele verschillen met Arnault springt natuurlijk de omvang van hun vermogen in het oog. En de manier van zakendoen. Arnault bouwde zijn imperium met overnames en geleend geld. Hilgers groeit op eigen kracht vooralsnog gestaag door. Dankzij het leeftijdsverschil heeft ze nog even om te bewijzen hoe dicht ze de Fransman op die manier kan naderen.

Prins Constantijn met prinses Laurentien tijdens Koningsdag 2023 in de binnenstad van Rotterdam. Beeld Brunopress

Verliezer: Constantijn van Oranje

Jong is Constantijn van Oranje (52) al enige tijd niet meer. En selfmade is ook niet een woord dat makkelijk op een prinselijke miljonair van toepassing is - al heeft Constantijns neef Bernhard soms wat moeite dat te accepteren.

Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je als prins geen lovende recensies kunt krijgen. Constantijn ontving de afgelopen jaren lof voor zijn werk als ‘special envoy’ - zeg maar uithangbord - van Techleap, de organisatie die de technologiesector in Nederland moet ‘aanjagen’. Techleap is de opvolger van het door Neelie Kroes geleide StartupDelta, haar oud-medewerker Constantijn nam het stokje vier jaar geleden van haar over.

Veel techondernemers waren blij met de organisatie en Constantijn, die Nederland op de kaart zette als aantrekkelijke plek om een start-up te vestigen. Ook hielp de organisatie beginnende bedrijven aan kapitaal te komen en verder te groeien. Toch besloot minister Micky Adriaansens van Economische Zaken deze week Techleap flink te korten. De club van Constantijn mag nog drie jaar door, maar met de helft minder subsidie. Het ministerie wil minder buitenlandse reisjes en meer focus op deep tech, op ondernemingen die een fysieke technologie ontwikkelen. Verder vindt ze dat de techsector zelf meer zou kunnen bijleggen.

De kans lijkt groot dat dit ook een rood stoplicht betekent voor Van Oranje. Hij stelde recent juist dat de overheid een tandje zou moeten bijzetten om de techsector te stimuleren. Tegen het Financieele Dagblad zei minister Adriaansens dat zij nog ‘in gesprek’ was over de toekomstige rol van de prins.