Jonge Nederlandse vrouw werkt vaker in deeltijd dan man; nergens in Europa is dat verschil zo groot

Werk combineren met zorgtaken

Nergens anders in Europa werken jonge vrouwen zo weinig uren als in Nederland Het SCP

Dat vrouwen vaker in deeltijd werken, komt volgens Merens deels doordat ze vaker kiezen voor een opleiding die 'voorsorteert' op een deeltijdberoep, zoals de gezondheidszorg. Mannen volgen vaker technische opleidingen en komen eerder terecht in sectoren, zoals de bouw, waar voltijdwerk de norm is. Mannen vinden carrièrekansen belangrijk, vrouwen willen een toekomstig beroep kunnen combineren met zorgtaken. Dat mannen vrouwen later inhalen en meer gaan verdienen, komt volgens Merens ook doordat mannen vaker bij hun werkgevers aankloppen en salariseisen stellen. Mannen worden ook sneller manager. Discriminatie zou een rol kunnen spelen, maar die aanname kan het SCP met dit onderzoek niet onderbouwen.



Doordat ze minder uren werken en in de loop der jaren relatief minder uurloon krijgen, zijn vrouwen in Nederland minder vaak economisch zelfstandig (met een inkomen uit werk van minstens 920 euro netto per maand). In de categorie 30 tot 35 jaar is 67 procent van de vrouwen economisch zelfstandig, tegen 82 procent van de mannen. Op deze leeftijd zijn er vaak kinderen voor wie vrouwen het grootste deel van de zorg op zich nemen.