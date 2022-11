Jetten sluit geitenpaadje in prijsplafond om run op dynamische energietarieven te voorkomen

Studenten proberen naarstig energie te besparen in hun woning uit 1930 met enkelglas. Eerder zijn er al huisgenoten vertrokken vanwege de hoge energierekening. Beeld Arie Kievit

Dynamische energie-aanbieders leken door de invoering van het energieplafond vanaf 1 januari ineens zo’n gunstig product te hebben dat miljoenen huishoudens dief van hun portemonnee zouden zijn als ze het niet zouden afnemen. Klanten konden maximaal profiteren wanneer energie goedkoper zou worden en liepen geen risico meer bij stijgende prijzen.

Maar energieminister Rob Jetten (D66) heeft daar een stokje voor gestoken, blijkt uit de lange brief die hij begin deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Jetten vreesde een te groot ‘verstorend effect op de markt’. Dit tot grote teleurstelling van de bedrijven in kwestie, en de nodige opluchting van hun concurrenten.

Van het begrip ‘dynamische energietarieven’ zullen veel Nederlanders nog nooit gehoord hebben, maar het is snel in opkomst. Er zijn op dit moment ongeveer tien veelal jonge bedrijven die zulke contracten voor huishoudens aanbieden. Die aanbieders – waaronder sinds kort ook de ANWB – zijn vooral opgericht met het oog op de elektriciteitsmarkt. Op de groothandelsmarkt fluctueren de prijzen voor stroom namelijk sterk. Met name door de opkomst van duurzame energie is elektriciteit vaak goedkoop als de zon schijnt en er weinig verbruik is, terwijl de prijs piekt zodra het donker is en Nederland massaal thuis de lichten, tv en ovens aanzet.

Slim gedrag

Dynamische aanbieders geven, tegen een vaste maandelijkse vergoeding van enkele euro’s, die variabele groothandelsprijzen direct door aan hun klanten. Zij kunnen door slim gedrag van die prijsschommelingen profiteren. Bijvoorbeeld door auto’s te laden en was te drogen op het moment dat stroom bijna gratis is. Ook wordt het voor deze klanten aantrekkelijk om energie op te slaan in auto’s of thuisaccu’s als stroom goedkoop is, en deels terug te leveren aan het net als stroom duur is.

‘Dynamische stroomtarieven zijn zo een belangrijk onderdeel van de energietransitie’, zegt Auke Ferwerda van EnergyZero, die ook voorzitter is van de Vereniging van Dynamische Energieleveranciers. ‘De prijsprikkel zal een efficiënt, duurzaam en stabiel energiesysteem stimuleren.’

Toch zullen veel klanten van Ferwerda en zijn verenigingsgenoten de laatste tijd naast hun elektriciteitsrekening vooral de gastarieven nauwlettend hebben gevolgd. De dynamische aanbieders kopen hun gas namelijk in op de zogenoemde ‘spotmarkt’, voor gas dat direct een dag later wordt geleverd. Die spotprijzen liggen de laatste weken veel lager dan wat langere termijncontracten. Klanten van dynamische aanbieders profiteren daar nu van en betalen de laatste tijd regelmatig prijzen onder 1 euro per kubieke meter gas. De meeste andere energiebedrijven rekenen nu ruim het dubbele en soms wel meer dan vier keer zoveel.

Een prettig meevallertje voor deze groep huishoudens, zou je zeggen. Zij accepteren de onzekerheid van elke dag een ander tarief en dat pakt goed uit. Maar het had ook tegen kunnen vallen als spotprijzen juist hoger zijn. En zo is het ook. Alleen dreigde die gok met de invoering van het prijsplafond uit te draaien op een loterij zonder nieten (je wint altijd een prijs, red.).

Overstappen

Ga maar na: is de gas- of stroomprijs op de groothandelsmarkt laag, dan profiteer je daar als consument direct van. Schieten die prijzen omhoog, dan betaal je nooit meer dan het prijsplafond (tot je over het verbruiksmaximum van 2.900 kilowattuur en 1.200 kuub gas gaat). Economische redenerend zou iedere Nederlander die met zijn gehele verbruik onder het prijsplafond valt dus na Oud en Nieuw moeten overstappen op een dynamisch energiecontract. Tenzij hij een oud, vast energiecontract heeft met tarieven die nog altijd lager liggen dan het prijsplafond.

Op het ministerie van Economische Zaken hadden ze duidelijk geen trek in de aardverschuiving van overstappers die dat voor de energiemarkt zou betekenen. Het is ook niet in lijn met het streven van Jetten om mensen juist meer zekerheid te bieden en bedrijven te stimuleren om juist weer langetermijncontracten aan te bieden.

Daarom legt hij in zijn brief uit dat de vergoeding van het prijsplafond niet op uur- maar op maandbasis berekend zal worden. Zo wordt voorkomen dat dynamische klanten direct van het prijsplafond profiteren zodra elektriciteit of gas een uur of dag duur is, en winst in eigen zak steken op de uren of dagen dat de prijzen onder die van het prijsplafond liggen. In plaats daarvan worden alle gunstige en ongunstige uren over de periode van een maand eerst met elkaar verrekend. Komt daar per kubieke meter gas of kilowattuur stroom een gemiddeld bedrag uit dat boven het energieplafond ligt, dan wordt het meerdere gedekt door de overheid.

‘Jammer’, vindt Ferwerda. Hij stuurde dinsdag namens zijn vereniging nog een ‘open brief’ waarin hij minister Jetten oproept dit punt toch te herzien. ‘Dit had een enorme boost kunnen zijn voor dynamische tarieven.’ Jetten heeft eerder wel erkend dat dynamische tarieven een belangrijke drijvende kracht kunnen zijn voor de energietransitie, maar laat in zijn Kamerbrief duidelijk merken dat het tijdelijke prijsplafond wat hem betreft echt niet bedoeld is om ‘consumenten richting specifieke prijsproducten te sturen’.