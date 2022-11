Jetten doet handreiking naar energiebedrijven om prijsplafond te kunnen doorzetten

Wijkbewoners in een ‘buurthuiskamer’ van het Leger des Heils in Rotterdam. De organisatie houdt de deuren langer open om te voorkomen dat mensen thuis in de kou komen te zitten door de hoge energieprijzen. Beeld Sem van der Wal / ANP

Zo blijft vooralsnog onzeker of zo’n half miljoen huishoudens met zogenoemde ‘blokverwarming’ ook compensatie krijgen voor de hoge energieprijzen. Wel staat vast dat zij dit jaar de compensatie mislopen van 190 euro in de maanden november en december. Dat schrijft Jetten (D66) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De afgelopen dagen meldden diverse media dat het plafond weleens zou kunnen worden uitgesteld. Jetten en de energiebedrijven, die het prijsplafond moeten uitvoeren, zijn het namelijk oneens over enkele fundamentele punten. Het belangrijkste is hoe de afrekening in zijn werk moet gaan. Een meerderheid van Tweede Kamer wil nadrukkelijk dat energiebedrijven niet te veel geld verdienen aan overheidssteun en wil de winsten beperken. Daarom zou de vergoeding die de overheid hun betaalt, gebaseerd moeten worden op de inkoopprijs van gas, plus een bescheiden opslag.

De energiebedrijven vinden zo’n opslag niet werkbaar, omdat de overheid dan bepaalt welke inkoopprijs en opslag redelijk zijn. Ook is het administratief veel makkelijker gewoon volledige compensatie te krijgen voor het verschil tussen het prijsplafond en de prijs die de bedrijven zonder het prijsplafond aan consumenten in rekening zouden brengen. Daarmee gaat Jetten vooralsnog akkoord, maar hij hoopt de regeling volgend jaar alsnog meer naar zijn zin aan te passen.

Marktprijs

Vlak voor Prinsjesdag besloot het kabinet tot de invoering van het prijsplafond, om de toenemende onrust over de snel stijgende energieprijzen te smoren. In de kern krijgt ieder huishouden zowel in november als in december 190 euro energiecompensatie. Vanaf 1 januari betaalt elk huishouden een jaar lang, voor een gemiddeld gebruik, een maximumprijs voor energie. Voor gas is dat een prijs van 1,45 euro per kubieke meter voor de eerste 1.200 kubieke meter gas. Voor elektra is dat 40 eurocent per kilowattuur voor een verbruik tot 2.900 kilowattuur.

Huishoudens die geheel onder het plafond vallen, zullen niet meer dan circa 230 euro per maand betalen. Voor al het verbruik boven de genoemde maxima, betalen huishoudens de marktprijs. Op die manier biedt de regeling zekerheid aan consumenten, terwijl de prikkel om zuinig te zijn met energie van kracht blijft. De energiebedrijven moeten het prijsplafond uitvoeren en krijgen op hun beurt weer compensatie van de overheid.

Blokverwarming

Waar nog steeds veel onduidelijkheid over is, is de compensatie van de half miljoen huishoudens die wonen in huizen met zogenoemde blokverwarming. Dat gaat veelal om appartementencomplexen waar meerdere huishoudens op één aansluiting zitten. Zij kunnen niet direct via een energiebedrijf worden gecompenseerd, omdat het energiebedrijf afrekent met een Vereniging van Eigenaars of een woningcorporatie. Energiebedrijven weten ook niet hoeveel ieder huishouden afzonderlijk verbruikt.

Jetten heeft steeds gezegd dat ook deze huishoudens van het prijsplafond moeten profiteren. Hij stelt dat de regeling voor blokverwarming ‘de hoogste prioriteit heeft’ en dat die ‘onder coördinatie van de Belastingdienst uitgewerkt’ wordt. Later deze maand moet duidelijk worden of de Belastingdienst tot een oplossing kan komen.

Helderheid is er al wel voor de honderdduizenden huishoudens die zijn aangesloten op een warmtenet. Begin oktober was al duidelijk dat hun verwarming onder de plafondregeling zou vallen, maar de hoogte van zowel het verbruiksplafond als het prijsplafond voor warmte was nog niet exact vastgesteld. Duidelijk is nu dat warmteklanten voor een verbruik tot 37 gigajoule nooit meer dan 47,39 euro per gigajoule hoeven te betalen.