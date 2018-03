Jesse Klaver wil met 'spoedwet' stokje steken voor salarisverhoging ING-directeur Hamers

'Semi-overheidsinstelling'

De ING vindt de salarisverhoging gerechtvaardigd omdat Hamers te weinig zou verdienen in vergelijking met andere Europese topbankiers. 'We willen winnen in Europa, daar heb je heel sterk leiderschap voor nodig.'



Toen de ING als gevolg van de kredietcrisis in de problemen kwam, kreeg de bank in 2008 een lening van tien miljard euro van de overheid, omdat de regering oordeelde dat dit een financiële instelling was die niet failliet mocht gaan. Die lening is inmiddels terugbetaald. Premier Rutte noemde dergelijke systeembanken vrijdag 'semi-overheidsinstellingen', omdat de overheid bijspringt als de problemen te groot worden. Dat zou gevolgen hebben voor de belongingsstructuur.