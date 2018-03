Jeff Bezos van Amazon is de rijkste persoon ter wereld én de eerste die meer dan 100 miljard dollar bezit

Wat hij vorig jaar wél vertelde, is dat hij ieder jaar 1 miljard aan Amazon-aandelen wil verkopen om te investeren in zijn andere bedrijf: Blue Origin. Net als Elon Musk koestert Bezos de droom om de ruimte te verkennen via commerciële vluchten. Bezos voorziet een toekomst waarin miljoenen mensen in de ruimte zullen werken en wil dit faciliteren door ruimtevaart betaalbaar te maken.



De expansie van Amazon gaat al die jaren maar door. Belangrijk is de start in 2006 van Amazon Web Services (AWS), dat inmiddels het winstgevendste bedrijfsonderdeel is. AWS doet in cloud computing: het verhuren van computerplatformen aan consumenten en bedrijven. Ook maakt Amazon zelf hardware, zoals de Kindle e-reader of de slimme Echo-speakers die worden aangedreven door Amazons eigen spraaksoftware Alexa. Net als de Kindle is de Echo een ware verkoophit; Amazon heeft in zijn thuisland met zijn praatpaal een groot deel van de markt in handen.



De concurrentie met vooral Google is ondertussen heviger dan ooit. Met Google is het bedrijf in een permanente ruzie gewikkeld waarin beide organisaties elkaars producten en diensten boycotten. Ook al is Amazon het succesvolste e-commercebedrijf ter wereld, de laatste jaren wordt opvallend genoeg juist ook de stap naar de fysieke wereld gezet. De aankoop van de dan verlieslatende krant The Washington Post in 2013 voor 250 miljoen dollar kan nog worden weggezet als kinderspel. Dat geldt niet voor de koop van supermarktketen Whole Foods vorig jaar, waarvoor Amazon bijna 14 miljard dollar neerlegde.



Ook opende Amazon een paar jaar geleden zijn eerste fysieke boekhandels, waar het succesvolle internetmodel ('deze boeken worden het snelst uitgelezen') wordt vertaald naar de offline wereld. Tot slot is het bedrijf in thuisbasis Seattle een supermarkt zonder kassa's gestart: Amazon Go. Dit alles zorgt ervoor dat de omzet in al die jaren altijd met dubbele cijfers groeit. Vorig jaar zelfs met 31 procent. Geen wonder dat Amazon een lieveling op de beurs is.