Javelins, Stingers en Bayraktar-drones: de wapenindustrie spint garen bij de oorlog in Oekraïne

Een man die wil deelnemen aan de Oekraïense strijd tegen de Russen is in Przemysl (Polen) op zoek naar een trein die hem naar Oekraïne brengt. Een geweer heeft hij al. Zijn nationaliteit wilde hij niet bekendmaken. Beeld Getty Images

‘War: what is it good for? Absolutely nothing!’, zong Motown-ster Edwin Starr in zijn beroemde anti-oorlogslied uit 1970. De oorlog in Oekraïne bewijst weer eens dat Starrs refrein eigenlijk één regel langer had moeten zijn: ‘... behalve dan voor wapenfabrikanten’. Want voor Lockheed-Martin, Raytheon en andere militaire techgiganten zijn de Russische inval in Oekraïne en de nieuwe wapenwedloop tussen Oost en West een goudmijn.

Terwijl de meeste beurzen zijn gekelderd sinds de oorlog in Oekraïne begon, steeg bijvoorbeeld de koers van ’s werelds grootste wapenfabrikant, Joint Strike Fighter-bouwer Lockheed-Martin, met 17 procent tot 456 dollar per aandeel, de hoogste koers ooit voor het Amerikaanse bedrijf. Dat is niet in de laatste plaats te danken aan de honderden infrarood-gestuurde Javelin-antitankraketten waarmee het Oekraïense leger zulke zware verliezen toebrengt aan de Russische T-72 tanks.

‘Sint-Javelin’, zoals het 1,10 meter lange wapen inmiddels te boek staat, is uitgegroeid tot symbool en quasi-beschermheilige van het Oekraïense verzet, compleet met haar eigen icoon: een door een blauwgeel aureool omkranste Maria Magdalena, gewapend met een raketwerper van ruim 150 duizend euro per stuk.

‘Saint Javelin’, de quasi-beschermheilige van het Oekraïense verzet tegen de Russische invasiemacht.

Javelin-makers Lockheed-Martin en Raytheon leverden afgelopen jaren zoveel stuks dat de Russische minister van Defensie Sjojgoe onlangs klaagde dat Oekraïne meer Javelins telt dan menig Navo-land.

Javelins speelden een belangrijke bijrol in de eerste afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Trump: deze vroeg de Oekraïense president Zelenski in 2019 in een telefoongesprek om een ‘gunst’ – het in diskrediet helpen brengen van het Rusland-onderzoek tegen Trump – nadat Zelenski had verteld dat hij meer Javelins wilde kopen.

Lockheed-Martin is lang niet de enige wapenfabrikant die garen spint bij de oorlog in Oekraïne – na een paar moeizamere beursjaren voor de defensie-industrie als gevolg van de coronapandemie. Zo leverde het Turkse Baykar de Bayraktar TB2-drones waarmee het Oekraïense leger het voorbije weekend, getuige luchtbeelden, onder meer een militair konvooi van de Russen bombardeerde in Malyn, in het noorden van Oekraïne.

Het Amerikaanse Raytheon, ’s werelds op één na grootste wapenfabrikant, maakt de Stinger-luchtdoelraketten waarvan onder meer de Nederlandse regering er honderden aan Oekraïne heeft geleverd. Raytheon maakte sinds de Russische invasie een koerssprong van bijna 15 procent.

Ook het Zweedse Saab (koerssprong: +42 procent) en het Franse Thales (+22 procent) boeren goed dankzij hun duizenden antitankwapens op het strijdtoneel, net als de Amerikaanse leverancier van versleutelde radio’s L3Harris Technologies (+18 procent).

Op deze foto, verstrekt door de persdienst van het Oekraïense ministerie van Defensie, is te zien hoe een Oekraïense militair vanaf de schouder een Javelin-antitankraket afvuurt. Beeld AP

Dat de een na de andere Europese regering nu aankondigt fors meer geld in defensie te willen steken – alleen Duitsland trekt al 100 miljard euro extra uit – legt de wapenindustrie evenmin windeieren. De Duitse radarmaker Hensoldt (+99 procent), de Italiaanse helikopterfabrikant Leonardo (+26 procent) of de grootste Europese wapenfabrikant, het Britse BAE Systems (+20 procent), allemaal beleven ze hosannadagen op de beurs.

Veel wapenfabrikanten hadden de oorlogsbonanza allang zien aankomen. Nog net niet likkebaardend sprak Raytheon-ceo Greg Hayes eind januari met beleggers over ‘de spanningen in Oost-Europa, de spanningen in de Zuid-Chinese Zee’. Hayes: ‘Al die dingen zetten de defensie-uitgaven daar onder druk. Dus ik verwacht volledig dat we daar wat vruchten van zullen plukken.’

Defensie-expert Keith Hartley, emeritus hoogleraar economie aan de universiteit van York, verwacht dat de grote wapenfabrikanten niet zozeer nog heel veel geld gaan verdienen aan de oorlog in Oekraïne. Maar wel aan de nieuwe wapenwedloop tussen Oost en West die door de Russische invasie in gang is gezet. ‘Veel van de wapens die nu nog naar Oekraïne gaan zijn afkomstig uit de voorraden van Navo-landen. Tijd om nieuwe, geavanceerde wapens te bestellen is er niet, tegen de tijd dat die klaar zijn is de oorlog voorbij’, denkt Hartley.

‘Als de oorlog zo doorgaat – en God verhoede het – dan zal Rusland Oekraïne vrijwel zeker geheel of grotendeels gaan bezetten. In dat geval zullen de Oekraïners misschien een guerrilla gaan voeren, waarvoor ze bijvoorbeeld geweren, handgranaten, raketwerpers en geïmproviseerde bommen nodig hebben.’

De grootste vraag naar wapens zal volgens Hartley vanuit de Navo-landen komen. Die gaan hun defensie-uitgaven uitbreiden gezien de enorme onzekerheden op het wereldtoneel. ‘Daarom zien we nu de aandelen van grote wapenfabrikanten stijgen. Wat als Poetin zijn oog ook op de Baltische staten laat vallen? En wat als China, aangemoedigd door de oorlog in Oekraïne, Taiwan aanvalt? De wereld gaat helaas een minder veilige plek worden, ben ik bang.’