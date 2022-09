Jarenlang vertilden de bagageafhandelaren zich, maar werkgevers en inspectie deden niets

Grondpersoneel aan het werk met de koffers en bagage van KLM-reizigers op Schiphol. Beeld Robin Utrecht / ANP

Wat is er mis, koffersjouwers moeten toch juist sjouwen?

Werknemers van bagage- en vrachtafhandelaars op Schiphol moeten inderdaad sjouwen, maar het tilwerk is vaak te zwaar, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Zij spraken met circa dertig koffersjouwers die op Schiphol werken of werkten. Een aanzienlijk deel heeft aan het zeulen en tillen gezondheidsproblemen overgehouden. Hoewel de medewerkers op Schiphol werken, zijn ze niet in dienst van de luchthaven. Vliegmaatschappijen moeten namelijk zelf regelen dat koffers in en uit de vliegtuigen worden geladen. Daarvoor kunnen ze terecht bij zeven afhandelingsbedrijven die op Schiphol actief zijn. Uit het onderzoek blijkt dat op z’n minst vijf bedrijven al jaren weten dat het werk tot fysieke overbelasting kan leiden. In interne documenten staat dat medewerkers stelselmatig het maximale tilgewicht overschrijden, dat medewerkers met lichamelijke problemen kampen en dat het niet verstandig is dit werk jarenlang te blijven doen.

Houdt daar dan niemand toezicht op?

Jawel, de Arbeidsinspectie controleert of de arbowetten worden nageleefd. Dat doet ze preventief in riskante sectoren als de bouw, maar ook reactief. bij klachten van werknemers, ondernemingsraden of vakbonden. Dat gebeurde ook in 2000 op Schiphol, toen de inspectie signalen had gekregen dat het werk van de bagage-afhandelaars niet aan de gezondheidsnormen voldeed.

De afhandelingsbedrijven beloofden beterschap. Er werden plannen van aanpak gesmeed en tilmachines aangeschaft. In 2010 werd de samenwerking volgens een inspectie-woordvoerder ‘bijna met een feest afgesloten’. In de twaalf jaar erna vonden weliswaar nog twee onderzoeken op Schiphol plaats – een nadat vakbond FNV melding had gedaan van onderbetaling en een vanwege blootstelling aan ultrafijnstof – maar de inspecteurs controleerden niet of de gemaakte afspraken wel werden nageleefd en de tilapparatuur niet ergens stond te verstoffen. Daarover had de vakbond immers niet aan de bel getrokken.

Natuurlijk, achteraf vraagt de inspectie zich af of ze niet nog eens langs had moeten gaan. ‘Maar naar ons idee hadden we goede afspraken gemaakt met nette bedrijven’, stelt de woordvoerder. ‘Dat vertrouwen is nu wel beschaamd.’

Laat de Arbeidsinspectie het vaker afweten?

De inspectie krijgt al langer het verwijt dat ze tandeloos zou zijn. Zo haalde het KRO-NCRV-onderzoeksplatform Pointer boven water dat slechts 80 procent van de meldingen over misstanden in de uitzendsector, zoals illegale tewerkstelling, werd onderzocht. Ook de Rekenkamer oordeelde deze zomer dat inspecteurs onvoldoende getraind zijn in het herkennen van arbeidsuitbuiting en dat er onvoldoende met binnengekomen signalen wordt gedaan.

De oorzaak wordt vaak gezocht in capaciteitsgebrek, al ontkent de inspectie dat dit bij Schiphol een rol speelde. Na de kredietcrisis werd er bij de Arbeidsinspectie, zoals bij veel andere overheidsdiensten, flink bezuinigd. Mede daardoor nam het aantal inspecties af en vertrok gespecialiseerd personeel. Met miljoeneninvesteringen wist het vorige kabinet de capaciteit bijna weer op orde te krijgen. Maar daarmee zijn de problemen nog niet opgelost. Zo zijn er volgens de Rekenkamer ook strengere sancties en betere regionale samenwerking nodig.

Wat gaat er nu op Schiphol gebeuren?

Afgelopen vrijdag heeft de inspectie voor het eerst weer een controle uitgevoerd op Schiphol. Het is nog niet bekend of dat zal leiden tot boetes voor de afhandelingsbedrijven of de eis om de werkwijze te veranderen. De FNV heeft inmiddels een meldpunt geopend voor medewerkers met klachten als pijn in de nek, armen, gewrichten en knieën. Daar waren woensdagavond al 127 meldingen binnengekomen. De FNV onderzoekt of ze een collectieve rechtszaak kan beginnen tegen de betrokken bedrijven. Vakbondsbestuurder Joost van Doesburg verwacht dat zo'n zaak zal aantonen dat de bedrijven niet aan hun zorgplicht hebben voldaan. Wat hem betreft is dat genoeg reden voor Schiphol om meer verantwoordelijkheid te nemen.

Daar is de luchthaven ook zelf van doordrongen, zegt een woordvoerder van Schiphol. ‘Dit ziet er niet fraai uit. Mensen zijn niet bij ons in dienst, maar ze werken wel op ons terrein.’ Schiphol gaat de komende weken onderzoeken of het de markt van afhandelaren meer kan reguleren. ‘Volgens EU-regelgeving moeten luchthavens minstens twee afhandelaren hebben, zodat er concurrentie is. Maar het hoeven er geen zeven te zijn. Wij willen in het vervolg minder bedrijven, en we willen dat ze zich aan een aantal veiligheids- en duurzaamheidseisen houden.’ Eind dit jaar zal de luchthaven met een voorstel daartoe komen.