Jaren later met misschien wel verlopen cadeaubonnen terug naar het tuincentrum

Verweer

'Onze policy is altijd te zoeken naar een oplossing. Het is zeker niet onze bedoeling deze klant dwars te zitten. Wij gaan altijd soepel om met de uitgiftedatum van bonnen. Als het format nog loopt, dan kijken we niet op een jaartje', zegt de bedrijfsleider, die belooft het uit te zoeken.



De geel-groene bonnen van Jelmer Limburg blijken niet vier, maar tussen de zeven en tien jaar oud, zegt hij later. Het bedrijf had destijds een andere eigenaar. De afwijzing heeft waarschijnlijk daarmee te maken, al herinnert geen van de medewerkers, inclusief hijzelf, het geval met Limburg.



'Ik kan niet achterhalen hoe het gesprek is verlopen, maar ik kan me niet voorstellen dat de klant de deur is gewezen.' Ook al zijn de bonnen niet meer op te nemen in de administratie, een tevreden klant is volgens de bedrijfsleider belangrijker dan een paar tientjes verlies.