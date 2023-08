Janet Yellen eet magische paddestoelen, Beyoncé laat fans horen maar niet zien

Janet Yellen at onlangs ‘magische paddestoelen’ tijdens een bezoek aan China. Beeld AP

Winnaar: Janet Yellen

Goede politici moeten ruimdenkend van geest zijn. De stap naar geestverruimend is dan snel gezet. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen onthulde deze week op televisiezender CNN dat ze tijdens haar recente bezoek aan China ‘magische paddestoelen’ heeft gegeten.

Ze bestelde in een restaurant in Beijing vier porties jian shou qing. ‘Een heerlijke paddestoelenschotel’, aldus Yellen, die een karakteristiek champignonkapsel heeft. ‘Ik was me er niet van bewust dat ze hallucinogene eigenschappen hadden. Dat heb ik pas achteraf gehoord.’

Het woord ‘achteraf’ kan de indruk geven dat Yellen paarse smurfen heeft gezien die op een surfplank over een regenboog gleden, maar niets is minder waar. ‘Ik heb gelezen dat als de paddestoelen op de juiste manier gekookt zijn, waar ik zeker van ben omdat het een uitstekend restaurant was, ze geen impact hebben.’

Jian shou qing is te vertalen als ‘zien hand blauw’. De Chinese naam van die paddestoel verwijst naar de blauwe kleur die de binnenkant krijgt als er druk op wordt uitgeoefend, of als die wordt gesneden. Yellens gedurfde maaltijd bestond verder uit andere klassiekers uit de keuken van de Yunnan-streek in het zuidwesten van China, zoals gegrilde vis met kruiden, geroerbakte wilde groenten met aardappelschijfjes en koude rijstnoedels.

Berichten over het diner werden meer dan zes miljoen keer bekeken op sociale media. De omzet van de restaurantketen waar ze heeft gegeten, Yi Zuo Yi Wang (‘Zit en vergeet’), is sindsdien omhooggeschoten. In verschillende filialen is de jian shou qing uitverkocht.

Beyoncé verkoopt ‘listening only’-kaartjes voor omgerekend 207 euro per stuk. Beeld Getty

Verliezer: Beyoncé Giselle Knowles-Carter

Beyoncé is misschien wel de grootste levende ster aan het entertainmentfirmament. ‘Op het podium is Beyoncé een fenomeen dat je compleet kan inpakken met strak uitgetekend totaaltheater, met exceptioneel goede zang en dans’, schreef Volkskrant-recensent Robert van Gijssel in juni over haar bezoek aan de Johan Cruijff Arena.

De talloze fans die de r&b-zangeres live aan het werk willen zien, moeten daar peperdure kaartjes voor kopen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en hoe harder de kassa rinkelt voor Beyoncé. Natuurlijk zijn er wel beperkingen aan het aantal mensen dat in een zaal past. Toch is de vindingrijkheid van de entourage van Beyoncé om er de allerlaatste druppel uit te persen van de buitencategorie.

Voor haar show afgelopen maandag in het Mercedes-Benz Stadium in Atlanta konden ruim tweehonderd fans vanaf 226 dollar (207 euro) een ‘listening only’-kaartje kopen (gewone tickets kosten gemiddeld 700 dollar). Zoals de naam doet vermoeden, konden zij van achter het podium het concert enkel horen, maar niet zien. Zij hebben dus de zilveren, vleugelachtige creatie gemist waarmee Beyoncé opkwam, en zagen evenmin rijdende robots met telescooparmen.

Zakenblad Forbes schat dat de Renaissancetour tegen eind september tussen de 275 miljoen dollar en 2,4 miljard dollar zal opleveren. Om de bovenkant van die vork te bereiken, helpen alle beetjes. Misschien kan de ‘Queen Bey’ straks ook nog plaatsen op de parking verkopen.