Jamie Olivers restaurant-imperium brokkelt af, maar The Naked Chef zit er nog warmpjes bij

Expansiedrift

Er is een baaierd aan oorzaken die hebben bijgedragen aan het verval van dat imperium. Overkokende expansiedrift is daar een van. Olivers Fifteen-restaurants, waar hij kansarme jongeren opleidt tot kok, groeiden van een experiment op televisie in 2002 rap uit tot een heuse keten. Met wisselend succes: Fifteen in Amsterdam hield het twaalf jaar vol en ging na lang kwakkelen in 2016 op de fles.



In 2008 kwamen daar de keten Jamie's Italian bij; eethuizen met een Italiaanse kaart. Op het hoogtepunt waren er 45 vestigingen van Jamie's Italian in Groot-Brittannië. Daarvan zijn er nog 25 over, naast vijf Fifteens, een pizzeria in Cambridge en Jamie's Diner in het hart van Londen. Plus ongeveer twintig restaurants buiten het Verenigd Koninkrijk, waaronder vijf in Nederland.



Andere projecten van Oliver sneuvelden. In 2015 ging het laatste filiaal dicht van Recipease, een keten kookwinkels. In 2017 viel het doek voor de vier Union Jack-restaurants, die traditioneel Britse gerechten serveerden.