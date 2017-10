Is zwart geld de tumor of de smeerolie van de economie?

'Zwart geld is voor de witte economie een tumor in het midden van de hersenpan. Indien je die weghaalt dood je de patiënt', schreef Rohinton Mistry in zijn bekende roman Family Matters die zich afspeelt in de Indiase stad Mumbai.



In India werkt de overgrote meerderheid van de 1.300 miljoen inwoners in de informele economie. Vorig jaar probeerde de Indiase premier Narendra Modi de tumor te bestrijden in een poging de economie van het land te moderniseren. Hij besloot alle bankbiljetten van 500 en 1.000 roepie - 6,50 en 13 euro - ongeldig te verklaren om het zwarte geld en belastingontduiking aan te pakken.