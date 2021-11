Is zelfs oktober nu de leukste beursmaand van het jaar?

‘Oktober is de gevaarlijkste maand om in aandelen te speculeren. De andere gevaarlijkste maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari’, constateerde de Amerikaanse humorist Mark Twain.

Oktober met zijn vallende bladeren, korter wordende dagen en Halloween is sowieso geen geliefde maand: te laat voor de nazomer en te vroeg voor het feestseizoen. Op de beurs geldt oktober traditioneel als huiveringwekkend vanwege de grote crashes. De meest vernietigende was die van zwarte donderdag 24 oktober 1929 die het beginpunt was van de Grote Depressie van de jaren dertig. De koersdalingen zouden vele jaren voortduren en gepaard gaan met faillissementen en massawerkloosheid. De grootste was die van zwarte maandag 19 oktober 1987 toen Wall Street in enkele uren 22 procent omlaag donderde. Maar in tegenstelling tot die van 1929 was dat juist het beginpunt van het ongekende hausse. De derde megacrash vond plaats in oktober 1907 toen het een signaal was voor de grootste bankrun in de geschiedenis. Dankzij de olietycoon John D. Rockefeller en de bankier John Pierpont Morgan kon die worden ingedamd.

Hoewel oktober statistisch niet de slechtste beleggingsmaand is in de historie (dat is september), wordt gesproken van het oktobereffect. Omdat beurskoersen meer door de menselijke psyche dan door economische ratio worden bepaald, kan een enkele tegenslag in oktober tot een forse koersval leiden.

Afgelopen maand was echter juist het omgekeerde het geval. Oktober was voor aandelenbeleggers de beste maand van wat toch al een recordjaar lijkt te worden De Standard & Poor’s 500 die meestal wordt gebruikt om het koersval over de hele breedte van de markt te meten, steeg met 6,9 procent, de Dow Jones van dertig topfondsen 5,8 procent en de Nasdaq van techfondsen 7,3 procent. De AEX in Amsterdam won 7,2 procent en stormde met vliegende vaart door de grens van 800.

Dat beursfeest staat in schril contrast met de maatschappelijke somberte. De onoplosbare problemen – van de pandemie en de opwarming van de aarde tot de vluchtelingenstromen, de schuldopeenhoping, de claimcultuur, de jeugdproblematiek en zelfs het voetbalhooliganisme – lijken zich op te stapelen. Iedereen wil een mooie toekomst voor kinderen of kleinkinderen, maar iedereen eist nu zijn geld op

En omdat centrale banken en overheden iedereen op zijn wenken bedienen, is dat goed voor de aandelenmarkt. Het beursjaar beperkt zich niet meer tot een zomer- of winterrally. Elk seizoen kent inmiddels een rally. En om Mark Twain te parafraseren: ‘Oktober is de leukste maand om in aandelen te speculeren. De andere leukste maanden zijn juli, januari, september, april, november, mei, maart, juni, december, augustus en februari.’

November is meteen ook al goed begonnen.