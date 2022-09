Is WA’s 2022 te vergelijken met Juliana’s 1948?

In het lied 1948, dat Kees van Kooten en Wim de Bie in 1972 schreven voor het satirisch programma Hadimassa, wordt gezongen dat het behelpen was in het derde vredesjaar met een lapje voor de brievenbus en papier in de tochtigste kieren. Maar dankzij de Limburgse mijnen stond binnen de kolenkit paraat. En bij het naar bed gaan, kreeg iedereen kruik mee.

Zo werd de energiecrisis toen aangepakt. Geluk was nog heel gewoon in Nederland, dankzij de radio, lange vingers, het ganzenbord op tafel en de vier gouden medailles van Fanny Blankers Koen op de Spelen van Londen. Gerard Cox maakte van het lied – op muziek van de Engelse bard Gilbert O’Sullivan – een hit. Over de tekst zei Van Kooten in een radio-interview dat het geen satire was: ‘Absoluut, een warme gelukkige herinnering.’

In 1948 was Van Kooten 7 jaar oud en zat hij er nog niet echt mee dat de Sovjets onder Stalin op dat moment een satellietregering in Tsjecho-Slowakije hadden geïnstalleerd en West-Berlijn hadden geblokkeerd. Talrijke producten waren nog op de bon en in Nederlands-Indië voerde Nederland een achterhoedegevecht om de kolonie te behouden.

Twee keer verwees koning Willem-Alexander in zijn troonrede naar dat ‘rampjaar‘, waarbij hij zijn grootmoeder Juliana in haar inhuldigingsrede citeerde. ‘Wij bevinden ons op dit ogenblik van de wereldgeschiedenis in een toestand, waarin alles aankomt op onze houding tegen de dreiging van nieuwe onheilen. Nederland moet niet alleen drijvende blijven op de wilde golven van het wereldgebeuren. Het moet zelf zijn koers bepalen, en bovendien trachten met de andere volken samen de koers uit te zetten van de ganse wereldvloot.’

‘In die onzekere jaren hebben onze ouders en grootouders gezamenlijkheid en veerkracht getoond. Van ons wordt nu, onder heel andere omstandigheden, hetzelfde gevraagd.’ En aan het einde zei hij: ‘Tezamen zullen wij werken voor het heil van Nederland’ – aldus mijn grootmoeder in 1948. Het zijn woorden die steeds opnieuw actueel zijn.’

Maar er zijn grote verschillen met 1948. Het volk was niet politiek losgeslagen en zat keurig opgesloten in een zuil: wie katholiek was las de Volkskrant, stemde op de KVP en was lid van de KRO. Arthur Seyss-Inquart was nog maar drie jaar weg, zodat de democratie werd gekoesterd en politici niet alleen werden vertrouwd, maar bijna onaantastbaar op een voetstuk stonden. In dat jaar was het kabinet Drees-Van Schaik aangetreden – de allereerste rooms-rode coalitie die een meerderheid van tweederde in de Tweede Kamer had. Nederland was geen toevluchtsoord voor vluchtelingen. Nederlanders sloegen vanwege uitzichtloosheid of uit angst voor de Russen zelf op de vlucht naar Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, Zuid-Afrika en Canada zonder dat duidelijk was of ze politieke asielzoekers dan wel economische migranten waren.

‘Buiten huilt de wind om ’t huis’, aldus de tekst van 1948. ‘Maar de kachel staat te snorren op vier.’ Misschien moeten onder leiding van premier Kees van Kooten niet de gasvelden in Groningen, maar de mijnen in Limburg weer open.