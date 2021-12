Is vergrijzing de gevaarlijkste van de moderne plagen?

De Egyptische cultuur ging te gronde aan de tien bijbelse plagen, waaronder water dat in bloed veranderde, een kikkerplaag, zweren, sprinkhanen, duisternis en de dood van de eerstgeborenen.

Misschien sneuvelt de huidige cultuur aan tien 21ste-eeuwse plagen. Enkele hebben we er al gehad: de kredietcrisis en de eurocrisis. Enkele zijn gaande: de migratie en de pandemie. En enkele zullen we zeker nog krijgen, zoals de klimaatcrisis. Maar als de grootmachten elkaar niet met militair geweld in haren vliegen, zou de vergrijzing weleens de grootste crisis van allemaal kunnen zijn, omdat de overheden aan de klimaatverandering nog iets kunnen doen.

Volgens een laatste prognose telt Zuid-Korea, een van de Aziatische Tijgers die in welvaart het Westen naar de kroon steken, eind dit jaar 51,75 miljoen inwoners. Dat is een afname. En als deze trend doorzet, telt Zuid-Korea in 2070 nog maar 37 miljoen mensen, waarvan het grootste gedeelte hoogbejaard is.

Korea is geen uitzondering. In steeds meer landen waar de welvaart stijgt, daalt het inwonertal of in elk geval de bevolkingsaanwas. Japan kampt al tien jaar met een krimpende bevolking. China stimuleert inmiddels ouders een derde kind te nemen, nadat hun in 2016 al een tweede werd aangeraden. Maar dat heeft niet kunnen voorkomen dat het geboortecijfer is gedaald tot een naoorlogs dieptepunt van 8,6 per duizend inwoners per jaar. Zelfs in India – na China het land met de meeste zielen ter wereld – krijgen vrouwen nog maar gemiddeld 2 kinderen – ‘onvoldoende om op lange termijn het huidige bevolkingsaantal in stand te houden’. In andere opkomende landen als Brazilië en Rusland slinkt de bevolking, net als in de meeste landen van Oost-Europa en Zuid-Europa. De oorzaken zijn bekend: de luxe van gezinsplanning, werkende vrouwen, secularisatie, meer afleiding en stijgende kosten van opvoeding en studie. Wereldwijd krijgen vrouwen nu gemiddeld 2,4 kinderen tegen 3,5 veertig jaar geleden.

Dat de bevolkingsgroei snel afneemt, zou op zich een goede zaak kunnen zijn. Overbevolking wordt al decennialang een van de oorzaken genoemd van schaarste en van vernietiging van de aarde. De andere kant van de medaille is dat de wereld direct met een tekort aan werkenden kampt. Nu al zijn er te weinig jongeren om ouderen te kunnen verzorgen. Productiviteitsstijging door digitalisering en robotisering zouden dit moeten verhelpen, maar de productiviteitstijging stagneert, doordat het werk verschuift naar de dienstensector (kappers, verpleegkundigen, politie, onderwijs), waar de mensen niet meer werk kunnen doen dan ze een eeuw geleden deden. Andere nadelen van vergrijzing zijn stagnatie, zoals in Japan al decennia het geval is, door teruglopende consumptie.

Deze eeuw zal de bevolkingspiramide op zijn kop komen te staan. De mensen die dan nog werken, zullen niet alleen de enorme rekening van de vergrijzing en de kosten van de klimaatverandering moeten betalen, maar zullen ook de naar de toekomst verschoven rekeningen van de krediet- en coronacrisis moeten betalen.

Misschien dwingen de plagen het volk op zoek te gaan naar het beloofde land. Of planeet. Musk heeft zich al opgeworpen als de nieuwe Mozes.