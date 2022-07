Is vakantie een primaire levensbehoefte?

Wie toevallig in Nederland is geboren, op de 41 duizend vierkante kilometer, ingeklemd tussen Duitsland, België en de Noordzee, heeft 18 vakantiedagen per jaar nodig om voldoende te ontspannen. Britten, die 200 kilometer westelijker leven op een geïsoleerd eiland, kunnen volstaan met 8,5 dag vakantie.

Maar sommige Europeanen moeten langer vakantie houden om op adem komen. De Finnen zeggen minimaal 34 dagen vrij te moeten zijn. Anders lukt het de noorderlingen, ondanks hun sauna’s, niet om de andere elf maanden door te komen zonder overstrest te raken.

Het zijn cijfers van de HR- en payrolldienstverlener SD Worx die een representatieve enquête onder ruim 10 duizend werknemers in verschillende Europese landen heeft gehouden. Gek genoeg zijn de verschillen onverklaarbaar groot. Misschien zijn het soms sociaal wenselijke antwoorden. Het zou kunnen dat de Finnen hun werk minder leuk vinden. Het kan ook dat de Britten hun baas niet willen bruuskeren of de politieke soap in eigen land slecht kunnen missen.

Vakantie is natuurlijk een luxe, geen primaire levensbehoefte. In de 19de eeuw had alleen de elite iets van vakantie. Aristocraten reisden met hutkoffers vol eigen huisraad naar de Côte d’Azur of Toscane. Het klootjesvolk – 99 procent – werkte 52 weken per jaar. ‘Christmas humbug’ (‘Kerst, onzin’) zei de gierigaard Scrooge tegen een werknemer die op Eerste Kerstdag vrij wilde. Pas na de opkomst van de vakbonden kregen werknemers ook vakantie. Maar middenstanders, boeren en andere zelfstandigen gunden zichzelf zelden of nooit vrije dagen. In 1970 ging nog niet eens de helft van de Nederlanders op vakantie. Dankzij de opkomst van goedkope vliegreizen is daar verandering in gekomen. Nu is dat bijna negen van de tien. Ook de afstand naar de plek waar vakantie wordt gehouden is toegenomen: van gemiddeld 1.100 kilometer in 1970 (Costa Brava) tot 3.300 kilometer (Alanya) nu.

Inmiddels keert de wal het schip. Nooit is de keerzijde van het massatoerisme zo duidelijk geworden als met de lange rijen op Schiphol. Vliegschaamte – de gewetensnood over het uitstoten van zoveel CO 2 met reisverkeer – beperkt zich blijkbaar alleen tot de ultrakleine groep die ook gebruik maakt van de streekbus. En ook de klaagzang van bewoners van toeristische hotspots over de rolkoffergeluiden hebben toeristen niet afgeschrikt.

Dat vakantie nodig zou zijn om zich weer op te laden is een sprookje. Vakantie leidt niet tot minder stress, maar is meestal stressverhogend. Wie geen vakantiestress wil gaat in het gras liggen bij het plaatselijke zwembad of kijkt de hele dag op televisie naar de Tour. Dankzij e-mail en Whatsapp kunnen ook steeds minder mensen ver van huis afstand nemen van het werk. Eenderde van de Europeanen werkt gewoon door op vakantie.

Bij vakantie is net als bij overspel de fantasie leuker dan de werkelijkheid. Als iedereen thuisblijft is het leven meer ontspannen, het milieu beter af en kan Schiphol worden gebruikt voor wonen en recreatie.

Na een weekje wil iedereen weer aan het werk.