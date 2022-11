Is tupperware te onverwoestbaar om voort te bestaan?

De tupperwareparty kwam tegelijkertijd met beatlemania naar Nederland. De Amerikaanse producent van plastic bakjes die dankzij een ingenieus dekseltje water- en luchtdicht kunnen worden afgesloten, had in 1961 een fabriek geopend vlak bij ons land, in het Belgische Aalst.

Al snel was iedereen gek op tupperware. De bakjes waren onverwoestbaar en roken niet naar plastic. Ze konden zowel tegen zeer hoge als heel lage temperaturen, net op het moment dat de moderne keuken met vrieskist werd uitgerust. De recensies over de vershoudbakjes waren net zo lyrisch als over het Beatles-album Revolver. ‘Kunst voor 39 cent, naadloos en zacht als jade, licht reflecterend zoals albast of parels.’

Ook het marketingconcept was uniek. De tupperware werd aan de vrouw gebracht middels consulenten. Die kwamen op huisbezoek en demonstreerden het gebruiksgemak, waarbij het vooral ging om de kunst van het openen en sluiten van de deksel. De consulent kreeg 25 procent van de opbrengst en dat was een mooie bijverdienste in een tijd dat vrouwen vaak overdag nog aan huis waren gebonden. De gastvrouw mocht enkele cadeautjes kiezen, afhankelijk van de omzet. Iedereen wilde een party organiseren met buren en vriendinnen. Op een zeker moment werd in de wereld elke 2,6 seconden een tupperwareparty gehouden.

Maar al enkele jaren gaat het nu minder met de firma Tupperware. Vorige week werd bekend dat het Amerikaanse bedrijf aan de rand van het faillissement staat. Vier jaar geleden kostte een aandeel nog 63 dollar. Begin dit jaar was dat 20 dollar. Vrijdag daalde de koers naar 4 dollar, nadat eerder in de week een omzetdaling van 20 procent bekend was gemaakt. Het bedrijf heeft nog maar 103 miljoen dollar in kas, terwijl er een schuld is van 704 miljoen dollar.

De problemen komen niet uit de lucht vallen. In Nederland stopte Tupperware begin vorig jaar al met de party’s. Een van de redenen was de pandemie, waardoor de party’s al enige tijd niet meer mogelijk waren. De oorlog in Oekraïne heeft de leveringsketen ondermijnd. De sterke dollar helpt ook niet mee. En in China is nog altijd sprake van lockdowns.

Sinds de uitbraak van corona heeft Tupperware de party’s vervangen door een online verkoopkanaal, maar tot nu toe heeft dat de daling van de omzet niet kunnen keren. Blijkbaar kunnen de consulenten niet zomaar worden ingewisseld voor internet.

Vorige week brak er een spontane staking uit in de tupperwarefabriek in het Belgische Aalst, waar 260 personeelsleden vrezen voor hun baan. Tupperware denkt dat het omzetverlies te wijten is aan een ouderwets imago. Daarom worden nieuwe producten gelanceerd, als microbarbecues en karaffen voor koffie en thee. Maar misschien is dat niet het echte probleem. Mogelijk verkoopt Tupperware zo slecht, omdat iedereen na 70 jaar al een onverwoestbaar setje heeft. Net zoals iedereen de onverwoestbare lp Revolver heeft.