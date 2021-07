Is spreiden van spaargeld wel de ultieme remedie tegen de negatieve rente?

Sinds 1 juli betalen Nederlanders die meer dan een ton spaargeld hebben – zeg: mensen die hun huis hebben verkocht om op hun oude dag te gaan huren of mkb’ers die hun zaak hebben opgedoekt – daarover negatieve rente. Wie drie ton heeft staan op één spaarrekening bij de Rabobank of ING – ieder acht miljoen rekeninghouders – is 1.000 euro per jaar kwijt.

Na een jaar staat er nog 299 duizend euro op de spaarrekening. Daarnaast wordt 2 procent ingeleverd vanwege de inflatie: 6.000 euro. En ten derde moet 3.084,50 worden afgerekend met de fiscus: de beruchte vermogensrendementsheffing in box 3. Samen is dat een verlies van dik 10 duizend euro. Zo vreemd is het niet dat klanten ervan dromen huisjesmelker te worden of speculant met het risico dat de vastgoedmarkt of de aandelenkoersen in elkaar stort en een nieuwe nationale klaagzang begint.

Aan de inflatie is weinig te doen. Ook de vermogensrendementsheffing is op dit moment een gegeven, hoewel de huidige staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief onder druk is gezet van de Tweede Kamer om het reële in plaats van fictieve rendement te belasten. Maar dit kabinet zal daar niets aan doen en een volgend zou de huidige rendementsregeling wel eens als verkapte vermogensbelasting kunnen handhaven.

Alleen aan het derde punt is zelf iets te doen. Spaarders kunnen hun vermogen spreiden over verschillende banken, zoals veel financiële sites adviseren. De drie ton kan bijvoorbeeld worden verdeeld over drie spaarrekeningen bij de grootbanken: ABN Amro, ING en Rabo. En als het vier ton is, kan er nog een extra rekening worden geopend bij de Volksbankdochters SNS of Regiobank.

Tijdens de angstigste uren van de kredietcrisis van twaalf jaar geleden deden veel spaarders dit ook al. Toen was de reden het depositogarantiestelsel: als een bank zou omvallen – en dat leek in die tijd heel reëel – stond de overheid garant dat de spaarder bij elke bank een bedrag tot 100 duizend euro terug zou krijgen. Toen kwam al een enorme spreiding van spaargelden over bankrekeningen tot stand.

Nu zit er een addertje onder het gras. De banken laten deze spreiding niet gelaten over zich heen komen. ABN Amro maakte onlangs bekend dat alleen een spaarrekening bij deze bank kan worden geopend als er ook een betaalrekening is. En zoals iedereen weet zijn die niet gratis. Bij de ABN Amro kost de betaalrekening 1,95 euro per maand: 23,40 euro per jaar. Rabo rekent 1,90 euro per maand en ING voor de goedkoopste 1,55 euro per maand waarbij apart nog eens 0,80 euro moet worden betaald voor elke geldopname. Bij die laatste twee banken is het al veel langer niet mogelijk een losse spaarrekening te openen.

Wie spaargeld wil verdelen over verschillende banken, wordt niet alleen met een rits betaalpassen opgezadeld, maar ook met een stapel rekeningen.

De tijd dat de klant de bank nog te slim af kon zijn is voorbij. Uiteindelijk is de spaarder ook maar een simpele melkkoe.