Is spaargeld een trick of een treat?

Maandag was het behalve Halloween ook de Nacht van de Nacht, de Dag voor Jezelf en niet in de laatste plaats Wereldspaardag.

Ooit was dat een belangrijke dag op de kalender. In 1937 schreef een regionaal blad over Wereldspaardag in Kampen: ‘Veel is er ook dit jaar weer gedaan om de belangstelling voor den Wereldspaardag op te wekken, met de bedoeling een prikkel tot sparen te geven. Het succes is niet uitgebleven. Er waren oogenblikken, dat de rij menschen zich uitstrekte tot op het trottoir langs den Burgwal, hoewel er aan zes loketten gewerkt werd en voor sommige loketten een geheel gezin tegelijk in behandeling was. Vader of moeder met hun kleuters, allen blakende van spaarzin. Het was opvallend hoe sterk de jeugd, vooral de schooljeugd, vertegenwoordigd was, glunderend zwaaiend met hun boekje of rinkelend met hun busje.’

Sinds de christelijke Dag van St. Jozef de Arbeider op 1 mei 1890 door socialisten en anarchisten werd gekaapt voor de Dag van de Arbeid – inzet de achturige werkdag – is de kalender gevuld met dagen die zijn gewijd aan een werelds onderwerp. Er is Internationale Vrouwendag, Werelddierendag, Moederdag, de Dag van de Ligfiets, Wereldstotterdag en de Nationale Dag van de Vlaai. Op dinsdag 1 november is het behalve Allerheiligen ook Wereld Veganisme Dag.

Wereldspaardag bestaat al sinds 1924. In 1937 adverteerden de Nederlandsche Spaarbanken op 31 oktober in de kranten: ‘Nijver en spaarzaam zijn wij Nederlanders door de eeuwen heen geweest. Oorlog noch vreemde druk hebben onze spaarzin kunnen onderdrukken.’ Het was crisis, maar Nederlanders spaarden tegen de klippen op.

Nu sparen Nederlanders alleen nog tegen beter weten in. Hun geld stroomt met deze inflatie en ongekend lage spaarrente weg als sneeuw voor de zon. Spaarplatform Raisin rekende uit dat de koopkracht van spaargeld in Nederland over vierenhalf jaar – april 2027 – bij een rente van 0,25 procent op een bankrekening en de huidige inflatie van 16,8 procent is gehalveerd.

Opvallend is dat de rentes van Nederlandse banken in vergelijking met die in het buitenland zo laag zijn. Voor spaarders is Nederland met deze inflatie en spaarrente het slechtste thuisland van Europa. In België duurt het nog tot december 2028 voordat het spaargeld in waarde is gehalveerd, in Duitsland tot juni 2029, in Spanje tot augustus 2030 en in Frankrijk tot april 1934.

Gelukkig daalt de inflatie in Nederland inmiddels iets en stijgt ook de rente. Maar veel effect heeft het niet. Wie zijn geld op een depositorekening (drie jaar vast) tegen een rente van 2,83 procent zet moet minimaal 25 jaar wachten voordat zijn spaargeld is verdubbeld. In het Verenigd Koninkrijk is dat 15 jaar en in Duitsland 24 jaar. En hoeveel is een euro dan nog waard? Misschien bestaat de munt tegen die tijd wel helemaal niet meer.

Voor spaarders was 31 oktober dit jaar tenminste een gruwelijke Halloween. Een trick (spaargeld weghalen en onder het matras steken) is jezelf in de voet schieten en een treat wordt niet gegeven.