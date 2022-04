Is soldaat zijn een vak of liefdadigheid?

Net zoals weinigen drie jaar geleden spontaan de naam van een viroloog konden opnoemen, kenden weinigen een half jaar geleden de naam van een generaal, actief of buiten dienst. Maar nu zijn ze niet meer van de buis te slaan. Nog even en zelfs Arjen Lubach zal ze met alle égards ontvangen.

Voor de huidige generaals is hun kostje gekocht nu ze dankzij Poetin BN’ers zijn geworden. Voorlopig leggen ze uit wat de strategie van de Russische legerleiding is bij de omsingeling van Marioepol. In de toekomst worden ze uitgenodigd voor De Geknipte Gast van Özcan Akyol of mogen samen met Diederik Gommers en Ab Osterhaus meedoen aan Wie is de Mol. Zo werkt het op het Mediapark, want met zoveel televisiekanalen is er een oneindige behoefte aan BN’ers.

Een uniform is hip. Afgelopen zaterdagmiddag zei een vrouwelijke presentator op Radio 1 zelfs: ‘Uniformen doen het goed bij vrouwen. Tenminste bij mij wel.’ Dat zou Sonja Barend nooit hebben durven zeggen in de tijd dat er nog daadwerkelijke dienstplicht was. Wie als dienstplichtig militair in uniform van de ene naar de andere kazerne moest verkassen, hoopte vurig niet door een bekende te worden gezien.

Beroemdheid is leuk en lucratief. Maar die is alleen de hoge piefen in het leger gegund, zoals de generaals met een gemiddeld salaris van bijna 10 duizend euro per maand. Het kanonnenvoer, de soldaten, komen er bekaaid af. De gemiddelde wedde van 1.350 euro per maand ligt ver onder het minimumloon. ‘Het is voor 18-jarigen rendabeler om hamburgers te flippen bij McDonald’s dan in het leger te gaan’, schreef NRC een maand geleden toen die het salaris van een dienstplichtige naast dat van een cateringmedewerker (1.921 euro per maand), een administratie-assistent (1.829 euro) en een vuilnisman (1.700 tot 2.200 euro) had gelegd.

Drie jaar geleden stelden de voormannen van de vier vakbonden voor defensiepersoneel in een open brief dat het leger op de rand van de afgrond stond: 8.500 vacatures, geen oefenmunitie, sterk verouderde kazernes, afgekeurde keukens. ‘Veel militairen leven door de week dus onder erbarmelijke omstandigheden’, luidde de conclusie.

Veel is er sindsdien niet verbeterd. Zeker niet op het gebied van lonen. De laatste verhoging dateert van mei 2020. Vlak voor de inval in Oekraïne werd nog gesteggeld over een nieuwe cao voor het personeel van defensie. De regering bood toen een loonsverhoging van 0,4 procent per 1 januari 2021 en 1 procent per 1 januari 2022. Een lachertje. Nu lijkt door de oorlog de bereidheid gegroeid om iets extra’s te doen, net als voor verpleegkundigen op het hoogtepunt van de pandemie.

Het leger kent een hoge organisatiegraad. Er zijn meer militairen lid van twee vakbonden dan van geen enkele bond, maar staken is wettelijk verboden.

Het zou daarom mooi zijn als de televisie naast generaals ook af en toe soldaten in beeld bracht. Als het volk één naam van een soldaat weet te onthouden, is er al een begin van de herwaardering van het legergroen, ook in het salaris.