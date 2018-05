Is SHV een familiebedrijf of een familiespeeltje?

Ooit nam Annemiek Fentener van Vlissingen (57), nu president-commissaris van SHV, haar kinderen in een maxicosi mee naar een aandeelhoudersvergadering. Het was niet alleen een bewijs dat gezin en carrière mooi zijn te combineren. Het was ook een signaal dat ze afkomstig was uit een familiebedrijf waar de kinderen het zakendoen met de paplepel werd ingegoten.



Ze was ook voorbestemd ooit de scepter te gaan zwaaien in het bedrijf dat door haar overgrootvader onder de naam Steenkolen Handels Vereniging (SHV) was uitgebouwd tot een machtige handelsonderneming in fossiele brandstoffen die de familie onmetelijke rijkdom bezorgde. Haar eigen vader Frits en oom Paul Fentener van Vlissingen wisten tijdig de omslag te maken en begonnen onder meer met de groothandelsketen Makro.