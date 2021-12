Is renteverhoging een links wapen tegen ongelijkheid?

Met het excuus dat de hoge inflatie tijdelijk is, weigert de Europese Centrale Bank (ECB) de rente te verhogen. Maar ook als onomstotelijk zou zijn vastgesteld dat de inflatie een structurele kwaal is geworden, zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw, zal de rente niet worden verhoogd of het opkoopprogramma niet worden gestopt.

De ECB heeft zichzelf vastgeketend aan het huidige beleid. Renteverhoging zou niet alleen een economische recessie kunnen veroorzaken, het zou ertoe leiden dat de schulden van de zuidelijke eurolanden, en ook van steeds meer noordelijke, onhoudbaar worden. En daarnaast dreigt het gevaar dat de aandelen- en vastgoedmarkt zullen instorten.

Een economische recessie en een financiële crash tegelijkertijd durft niemand op zijn geweten te hebben. En met het wisselen van de Duitse regering en het opstappen van Jens Weidman als baas van de Bundesbank zijn de laatste haviken ook verdwenen. De eurozone is duivenland zonder natuurlijke vijanden.

Een bijzonder tegengeluid komt er echter van iemand die geen havik kan worden genoemd en eigenlijk ook geen duif en wel van de voormalige Griekse minister van Financiën Yanis Varoufakis. Zes jaar geleden was deze linkse rebel de luis in de pels van de zogenoemde trojka (ECB, EU en IMF) die Griekenland in ruil voor schuldverlichting wilde dwingen tot bezuinigingen en privatiseringen. Nu is hij hoogleraar economie aan de universiteit van Athene en een vurig pleitbezorger van renteverhoging.

Niet om de inflatie te beteugelen, maar omdat de lage rente de ongelijkheid vergroot. De huidige nulrente leidt ertoe dat mensen met veel vermogen onbeperkt vrijwel gratis kunnen lenen voor speculatie in aandelen en vastgoed. Mensen zonder vermogen kunnen niet of nauwelijks lenen. Zij krijgen geen hypotheek om met de huizenprijsstijging mee te kunnen liften, laat staan geld om aandelen of bitcoins te kopen. Hoogstens kunnen ze wat schulden maken met onderhandse leningen, doorlopende kredieten en creditcardbetalingen waarop de rentes nog hoog zijn.

De kredietcrisis en de pandemie hebben het monetaire systeem op zijn kop gezet. Vroeger hadden centrale banken alleen het rentewapen om de economie te stimuleren bij onderbezetting en op de rem te trappen bij oververhitting. In het eerste geval ging de rente omlaag en in het tweede geval omhoog. Maar toen de rente tot nul was verlaagd en nog meer stimulering nodig bleek, werd een tweede wapen ontwikkeld: kwantitatieve verruiming of het pompen van geld in de economie. En hiermee heeft de centrale bank zich in een vicieuze cirkel begeven.

Varoufakis wil die doorbreken met een fikse renteverhoging. Om te voorkomen dat landen hierdoor failliet gaan, zou eerst een schuldsanering moeten plaatsvinden. Of de schulden van de zuidelijke landen moeten worden kwijtgescholden. En om een diepe recessie te voorkomen zouden de gelden die nu met het opkoopprogramma zijn gemoeid – zo’n 80 miljard euro per maand – als helikoptergeld naar de laagste inkomens moeten gaan.

‘Varoufakisme’ is misschien de enige methode voor de ECB om uit het keurslijf te kruipen. Helaas is het geen duivenvoer.