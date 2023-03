Is Ralph Hamers de nieuwe Zurix?

In de strip Asterix en de Helvetiërs wordt een Zwitserse bankcrisis mooi uitgebeeld en verwoord. Op de vlucht voor de Romeinen tijdens een zoektocht naar de edelweiss kloppen Asterix en Obelix aan bij een bank om onder te duiken.

De bankier Zurix (verwijzing naar Zürich) geeft hun onderdak in een kluis nadat ze een bankrekening hebben geopend. ‘U zit hier safe’, zegt hij. Maar Obelix krijgt ’s nachts honger en slaat van binnen uit de kluisdeur stuk. Vervolgens worden ze met een stuk kaas opgesloten in een andere kluis waarin de kostbaarheden liggen van een Romeinse veldheer. Als die ineens voor de deur staat moet Zurix erkennen dat hij met de vernielde kluisdeur en het toelaten van Galliërs in een Romeinse kluis het bankgeheim heeft geschonden. In één enkele nacht heeft hij de reputatie van het Zwitserse bankwezen te grabbel gegooid.

De strip kreeg afgelopen weekeinde een passend vervolg in Zürich. Het door een bankrun getroffen Credit Suisse werd met garanties van de Zwitserse overheid overgenomen door concurrent UBS, waarmee een einde kwam aan het sprookje dat in de oude gelambriseerde bankgebouwen in Zürich safe-zijn is gegarandeerd.

Het reddingsplan kwam zo overhaast en chaotisch tot stand dat het leidde tot massale onvrede. Aandeelhouders Credit Suisse kregen dankzij het overnamebod van 3 miljard euro nog iets terug voor hun stukken. Maar een deel van de obligatiehouders viste achter het net, hetgeen in strijd is met het principe dat aandeelhouders als eigenaren de risicodragende partij zijn en obligatiehouders de risicomijdende. Niet alleen werd een loopje genomen met de faillissementswetten, ook de rechten van aandeelhouders werden opzij geschoven. Er werd een noodwet aangenomen die bepaalt dat zij zich niet mogen uitspreken over de deal. En de Zwitserse belastingbetalers die garant moeten staan, zijn er evenmin erg blij mee.

Maar het doel heiligde de middelen. De desperate actie was nodig om de financiële wereld te behoeden voor een nieuwe systeemcrisis. De Zwitserse besmettingshaard moest worden ingedamd. Maar het anders zo bezadigde Zürich trilde hierdoor op de grondvesten. Het zal tussen de edelweiss nooit meer zo worden als het voor dit weekeinde was, verzuchtte een bankier.

‘De zombie is weg, het monster is geboren’, kopte de Neue Zürcher Zeitung maandag. Met de zombie wordt Credit Suisse bedoeld, met het monster UBS dat door de overname zo groot wordt dat het met recht too big to fail is. Het balanstotaal van UBS zal groter zijn dan het bbp van Zwitserland. De afdeling vermogensbeheer van UBS, die het geld belegt van de instituten en rijken der aarde, krijgt bijna 6 biljoen euro onder beheer (4.200 miljard van UBS en 1.500 miljard van Credit Suisse), hetgeen zelfs voor Zwitserse begrippen een ongekende hoeveelheid geld in handen van één enkele partij is. Ceo van het nieuwe monster is Ralph Hamers, de man die bij ING in diskrediet raakte en daarna een droomtransfer maakte.

Hij moet zich de nieuwe Zurix voelen, met Asterix, Obelix en een pot toverdrank in de kluis.