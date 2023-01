Is prins Harry een dwaas of een geldwolf?

Prins Harry is een nog grotere goudmijn voor de Britse media – en de internationale want de Windsors zijn van de hele wereld – dan zijn moeder Diana.

Dat de Britse prins van het padje is geraakt, blijkt alleen al uit het feit dat hij enerzijds continu de media hekelt, maar ze anderzijds op maat bedient. Sinds zijn verloving met de Amerikaanse actrice Meghan Markle op 27 november 2017 heeft hij voor meer kopij gezorgd dan Musk en Trump samen.

De Britse schandaalbladen bedient hij op zijn wenken. Als Harry de ene dag meldt dat hij op voet van oorlog leeft met kroonprins William, dan meldt hij de volgende dag dat hij het weer goed wil maken met zijn broer. De paradox is dat hij in 2020 van Groot-Brittannië naar Californië in de VS emigreerde om meer privacy te hebben met zijn gezin. Hij wilde niet elke dag op zijn huid gezeten worden door paparazzi en de roddelpers. Maar sindsdien is hij alleen bezig de schijnwerpers op te zoeken.

Zijn excuus is dat hij zijn eigen boontjes moet doppen nu hij geen lid is meer van de Britse koninklijke familie. Maar Harry vertrok naar de VS met een geschat vermogen van zeker 10 miljoen dollar, terwijl zijn echtgenoot Meghan Markle 5 miljoen dollar op haar bankrekening had staan.

Van dat bedrag kan ook een prins stil leven – zelfs in luxe. En mocht hij in geldnood komen, hoefde hij niet bij een McDonald’s hamburgers te bakken. Hij zou in de VS zijn roem te gelde kunnen maken met een pr-baantje bij een luxe winkelketen of filmstudio.

Inmiddels is hij aan de weg gaan timmeren met de oprichting van zijn in Beverly Hills gevestigde media-imperium Archewell. En zelf is hij de belangrijkste leverancier. De zesdelige docu voor Netflix over zijn slechte verhoudingen met de andere royals heeft al 100 miljoen dollar opgeleverd.

Het boek Spare is een volgende financiële klapper. Penguins Books zou de prins een voorschot hebben gegeven van 20 miljoen dollar (19 miljoen euro) voor het boek vol verwijten aan het adres van zijn familie.

En ook de pers krijgt onder uit de zak. Hij zegt dat de schandaalkranten die zich nu zo laven aan zijn roddels, verantwoordelijk zijn voor de breuk tussen hem en zijn familie. En nu zegt hij ze tot een andere koers te willen dwingen waarbij ze afstand houden tot het koningshuis. ‘Er zijn mensen, met name in Groot-Brittannië, die geloven dat als je een lid bent van het koningshuis, je bezit bent van iedereen. En dat is een idee dat door de Britse tabloids in stand wordt gehouden. Dat creëert echte problemen binnen die familie en de relaties die de mensen daarbinnen met elkaar hebben.’

Het beste was geweest als de media dit overbodige boek wereldwijd hadden doodgezwegen. Maar die genieten ervan als sadomasochisten van een zweep. Of Harry een dwaas is of een geldwolf is niet helemaal duidelijk. Hij is alvast hypocriet. En daardoor steenrijk en zielig tegelijk.