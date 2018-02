Is Nederlandse explosie van dividenduitkeringen toeval?

Toeval of niet. Net nu de dividendbelasting hier is afgeschaft, is er in Nederland een absoluut recordbedrag van 14,6 miljard dollar (11,3 miljard euro) aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Dat is 11 procent meer dan in 2016 en zelfs 85 procent meer dan in 2014, toen de aandeelhouders in Nederland 'slechts' 7,9 miljard dollar ontvingen.



De Nederlandse beursfondsen behoren daarmeeineens tot de gulste in Europa. In Duitsland en Frankrijk - landen die nog wel een bronbelasting hebben - was het uitgekeerde dividend in 2017 juist lager dan in 2014. In Frankrijk werd vorig jaar 52,1 miljard dollar aan dividend uitgekeerd tegen 55,8 miljard drie jaar geleden, en in Duitsland 38,1 miljard tegen 39,9 miljard in 2014.