Is Nederland zeker proportioneel het beste jongetje van de klas?

Nederland moet zelfs heimwee krijgen naar de traditionele zwarte-pietendiscussie die de laatste jaren in deze tijd de media teisterden. Sinds Ernst Kuipers, Diederik Gommers, Marion Koopmans en Ab Osterhaus de elite van de kletsende klasse zijn geworden, is de enige hoop dat Samsung of LG een functie op de afstandsbediening bedenkt die automatisch het toestel uitzet als er weer een epidemioloog, viroloog of andere coronanerd op beeld verschijnt.

Dat Nederland in verwarring is, is niet alleen te wijten aan het zwabberbeleid van de regering. Het is eerder de schuld van de goeroes die vanuit een ivoren toren elke dag iets moeten raaskallen. Zij vestigen en passant de indruk dat Nederland slechter met de pandemie omgaat dan andere landen: de ene keer Zweden, dan Israël, onlangs Portugal en nu zelfs het Verenigd Koninkrijk. Elk kortetermijnsuccesje van een ander land wordt breed uitgemeten. En de conclusie luidt dan dat Rutte en De Jonge telkens overreageren (te vroeg met maatregelen komen dan wel te vroeg de teugels laten vieren) of te laat reageren.

Maar op de lange termijn is Nederland niet slecht bezig. Volgens de cijfers van dinsdag telt Nederland met zijn hoge bevolkingsdichtheid tot nu 19.349 officiële coronadoden. Dat zijn er 1107 per miljoen inwoners. Het Verenigd Koninkrijk van Boris Johnson telt er 145.253, 2140 per miljoen inwoners. En vaccinatiekampioen Portugal 18.430, 1807 per miljoen inwoners. In de laatste maand heeft Portugal minder doden te betreuren - 27 per miljoen inwoners - maar is het dodencijfer van Groot-Brittannië ondanks de vergevorderde boostercampagne nog altijd hoger dan dat van Nederland: 65 per miljoen inwoners tegen 55 per miljoen inwoners hier.

Het beladen begrip is proportionaliteit, omdat niemand met lockdowns nodeloze schade aan de economie wil toebrengen. In dat opzicht doet Nederland het beter dan alle EU-lidstaten. Nederland is het enige land waar het aantal faillissementen sinds het begin van de pandemie is gehalveerd. In Roemenië ligt het aantal faillissementen nu 200 procent hoger dan in 2019, in Spanje 100 procent. Of de Nederlandse bedrijven komen, ook dankzij de riante overheidsregelingen, het beste door de crisis. Volgens de laatste EU-prognose groeit de Nederlandse economie dit jaar met 4 procent na een krimp van 3,8 procent vorig jaar. Die van Duitsland, Zweden en Groot-Brittannië groeien dit jaar met respectievelijk 2,7 procent, 2,7 procent en 1,5 procent. Portugal doet het in 2021 beter met een groei van 4,5 procent, maar moest vorig jaar ook een veel grotere klap incasseren met een krimp van 8,4 procent. Hoe dan ook, op de omikronvariant heeft Nederland bij toeval het snelst gereageerd. Groot-Brittannië en Portugal trekken nu pas de teugels aan.

Nederland slalomt eigenlijk best goed door de crisis. Als de kletsprogramma’s dit elke uitzending bij het begin melden, kunnen ze daarna weer debatteren over de kleur van piet.