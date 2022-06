Is Nederland voor arbeidsmigranten het land van ‘Koud hè’?

Harry Vermeegen was ooit vermaard als de ene helft van het zogenoemde Pisa-duo dat voor de toen nog linkse Vara een satirisch programma maakte met hits als Popie Jopie en Koud hè.

Van de rabiaat rechtse opiniemakers zijn die met een links verleden de ergste. Op zijn 72ste is Vermeegen met zijn tijd meegegaan en een houwdegen geworden, want dat levert in het huidige bestel met WNL, Ongehoord Nederland, Vandaag Inside en GeenStijl meer kijkers, clicks, aandacht en daardoor ook meer geld op.

Regerende politici die iets goed proberen te doen, zijn een dankbare kop van jut. Vermeegen noemde vorige week CDA-minister Karien van Gennip een ‘tuthola’ die mensen die ‘jatten, stelen en vermoorden’ naar Nederland wil halen. ‘Hoe dom, naïef en volkomen geschift kan je zijn.’ De minister van Sociale Zaken had gezegd dat werkloze schoolverlaters uit Frankrijk of Spanje uitkomst kunnen bieden in sectoren die met grote personeelstekorten kampen. ‘In bijvoorbeeld de banlieues (buitenwijken) van Parijs is er sprake van een hoge werkloosheid’, aldus Van Gennip om de vraag voor te zijn waar die dan te vinden zouden zijn. Vanwege het vrije verkeer van personen in de EU kunnen ze zo aan de slag.

De personeelstekorten leiden tot stagnatie. Veel kabinetsplannen, zoals woningbouw, dreigen daardoor ook te mislukken. Kortom, goed idee. Het lost niet alle problemen op, maar misschien kunnen werkgevers er eens over nadenken. Het is beter dan klagen in de media dat nergens iemand te vinden is voor het serveren van cappuccino aan verwende Nederlanders. Niemand hoeft bang te zijn voor een invasie van Fransen uit de banlieues. Nederland is het minst populaire EU-land bij Franse werkzoekenden, zo bleek deze week uit een enquête van denktank Intelligence.

Maar de term ‘banlieues’ werkte als een rode lap op een stier. ‘Krankzinnig, bespottelijk’, aldus Joost Eerdmans (Ja21), ‘Absurd’, zei Baudet (FvD). Geert Wilders, baas boven baas, sprak van het naar Nederland toe halen van ‘straattuig’ en een ‘stelletje malloten’.

Leve de vrijheid van meningsuiting. In werkelijkheid is Parijs qua persoonlijke veiligheid de op vijf na veiligste stad in de Safe Cities Index 2021 van The Economist, voor Wellington, Toronto, Lissabon, Zurich en zelfs Tokio. Maar scheldkanonnades hebben meer effect dan cijfers. Dankzij de sociale media die geen zelfcensuur kennen, worden ze gevreten door het electoraat. Ministers druipen in die hetzes al snel met de staart tussen de benen af. Van Gennip zei maar dat ‘ze helemaal geen plan had’.

Regeren is toegeven aan de waan van de dag. De coalitie voelt zich gedwongen te luisteren naar wat BBB, Ja21 en PVV door de media schreeuwen, omdat protestpartijen en populisten volgens peilingen in Nederland de meerderheid vormen.

En zo eindigen crises in stinkende wonden, uitgestelde onvrede en economisch onheil. Huizen zullen niet worden gebouwd, de stikstof zal niet worden aangepakt en de vacatures zullen niet worden vervuld. Het electoraat luistert naar Vermeegen c.s.

Bij de grenzen van Nederland zou voor werkzoekenden het bord ‘Koud hè’ moeten staan.