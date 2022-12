Is Nederland nu een land van kleine kapitalisten?

De SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij) bestond 52 jaar. De PvdA (Partij van de Arbeid) bestaat al 76 jaar. Misschien is het tijd voor een volgende naamsverandering. Nu met instemming van de PvdA het nieuwe pensioenstelsel tot stand is gekomen, zou PvdB (Partij van de Belegger) niet zo’n gek alternatief zijn. Want de komende jaren zullen werknemers − wie praat nog over arbeiders? − hun oog moeten gaan richten op de AEX en Dow Jones. Misschien zullen de algemene kranten in navolging van de financiële vakpers ook deze indices op de voorpagina moeten gaan vermelden, omdat iedereen die elke dag wil gaan volgen.

De pensioenen in het vergrijzende Nederland worden afhankelijk van de beursindices. Op dit moment belegt nog slechts een minderheid. Volgens de laatste cijfers van de De Nederlandsche Bank en waakhond AFM zijn 1,9 miljoen Nederlandse huishoudens bezig met beleggen. In totaal hadden ze begin dit jaar 185 miljard euro op hun beleggingstekeningen staan. Daarvan zal zeker 10 procent in rook zijn opgegaan door de koersdalingen op de internationale aandelenmarkten.

Maar nu iedereen in het nieuwe pensioensysteem zijn eigen potje krijgt, zullen nog eens tien miljoen Nederlanders afhankelijk worden van wat op de financiële markten gebeurt − niet alleen in Nederland maar wereldwijd. Als de beurzen in Tokio, Shanghai of Sydney instorten, zal dat direct effect hebben op dit pensioenpotje. Daarnaast moet het nieuwe systeem ervoor zorgen dat ook mensen die nu geen pensioen opbouwen, ook een aanvulling op de oudedagsvoorziening opbouwen, want met de AOW alleen is schraalhans keukenmeester. Dat zijn er mogelijk nog eens een miljoen.

Hierdoor zal het overgrote deel van de Nederlandse bevolking − werkend of gepensioneerd − voor zijn oude dag zijn uitgeleverd aan de grillen van de beurzen. Gelukkig staan de meeste Nederlanders niet zo vaak bij hun pensioenvoorziening stil. Dat doen ze pas als de pensioendatum dichtbij komt of ze daadwerkelijk van het pensioen genieten. Maar werkenden komen wel voor een dilemma te staan. Als de vakbonden met een looneis van 14 procent komen die ten koste gaan van de winst en de beurskoers van een bedrijf, zullen ze zich mogelijk wat sneller achter de oren krabben. Dat is goed voor de portemonnee van overmorgen, maar slecht voor het pensioen van over tien, twintig jaar. Als Elon Musk er een zootje van maakt bij Tesla− een aandeel dat de meeste pensioenfondsen wel in portefeuille hebben − kan dat in de toekomst een slok op een borrel bij de oudedagsvoorziening schelen.

Nederland wordt kortom een land met een overgrote meerderheid van kleine kapitalisten. Naast twee miljoen particuliere beleggers zijn er nog eens elf miljoen pensioenbeleggers. Wie die als politieke partij weet in te palmen, zal het decennia lang voor het vertellen krijgen. Als de PvdA ooit nog Rutte en zijn VVD naar de kroon wil gaan steken, zal na 76 jaar een andere naam nodig zijn. Met de steun van de arbeider alleen zal er nooit meer worden geregeerd.