Is Nederland een niet te regeren utopia?

Een land waar de toon wordt gezet door Johan Derksen en de leden van het EenVandaag Opiniepanel is op voorhand niet te regeren.

Dat Nederlanders zich belazerd en bedrogen voelen en massaal naar populistische partijen en politici vluchten, wordt niet veroorzaakt doordat er hier daadwerkelijk niets deugt.

Volgens het onlangs gepubliceerde World Happiness Report van de VN is Nederland het op vier na gelukkigste land ter wereld. Ook is het vanwege de lage criminaliteitscijfers, de levensverwachting en de kosten van levensonderhoud het op drie na beste land voor gepensioneerden in Europa, aldus Blacktower. Nederland heeft een ongekend laag werkloosheidscijfer. Er is een handelsoverschot en de staatsschuld is (nog) relatief laag. Op basis van Oeso-gegevens blijkt dat de salarissen in Nederland gemiddeld de op vijf na hoogste in de wereld zijn. Nogal wat dinky’s (double income no kids yet) kunnen hier meteen na hun studie al parttime gaan werken.

Dinsdag werd gemeld dat het zorgstelsel op instorten staat, maar volgens het prestigieuze Londense Legatum Institute heeft Nederland na Luxemburg, Singapore, Zwitserland en Japan het beste zorgstelsel in de wereld. US News & World Report noemde onlangs het Nederlandse onderwijssysteem het op drie na beste in de wereld. Kortom, als wetenschappers een utopia zoeken, zullen ze twijfelen tussen Ruttes Nederland en Gods aards paradijs.

Dat er niet wordt geregeerd, klopt. Maar het is eigenlijk bijzaak. En het kan ook niet anders als coalities moeten worden gevormd van minimaal vijf partijen met tegenstrijdige boodschappen die bij elk compromis kiezers zien weglopen naar BBB, PVV, JA21, Volt en de Partij voor de Dieren.

Gelukkig kan Nederland zich de luxe permitteren van een politieke chaos. Nederland heeft dankzij de trias politica naast de uitvoerende en wetgevende macht nog een rechterlijke macht. Anonieme rechters springen in het machtsvacuüm. Zij verbieden bouwplannen die niet in overeenstemming zijn met de stikstofeisen. Ze hebben een streep gehaald door het fictief rendement in box3. Ze maken de krimp van Schiphol ongedaan. Iedere dag staat er wel een bericht in de kranten, waarin een rechter een besluit neemt waar democratisch gekozen bestuurders in gebreke blijven.

Als rechters moeten worden ontlast, moet de bezem worden gehaald door het kiesstelsel. In de Tweede Kamer zitten nu twintig fracties, waarvan de helft nog geen vijf zetels heeft. De kiesdrempel zou moeten worden verhoogd naar vijf zetels of 3 procent van de stemmen. Tegelijkertijd zouden afsplitsers - iets waar nogal veel nieuwe partijen mee hebben te kampen - hun zetel moeten opgeven. Pieter Omtzigt binnen het CDA is heel veel nuttiger dan Omtzigt alleen. En de Eerste Kamer moet op de schop.

Beter is nog dat het volk niet meer naar Johan Derksen luistert en de politiek de mening van het EenVandaag Opiniepanel negeert. Dan komt het met de stemming ook weer goed in dit land en strijdt zoals vanouds links weer tegen rechts.

Hopelijk wordt met regeren het paard niet achter de wagen gespannen.