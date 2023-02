Is Marjan van Loon een ‘gefileerde frikandel’?

Als de schrijfsels van een een verslaggever of columnist op de lijst van best gelezen stukken zakken, kan een vrije val worden voorkomen via een goede scheldkanonnade. Ik zou hier Marjan van Loon van Shell bijvoorbeeld ‘een gefileerde frikandel‘ kunnen noemen, de voorzitter van de FNV een ‘uitgekotst patatje oorlog’ of de baas van De Nederlandsche Bank een ‘begraven berenhap’, omdat de olieconcerns mooie sier maken met de energiecrisis, de acties bij het streekvervoer onschuldige reizigers duperen en de rente niet moet worden verhoogd.

Het werkt. De ‘gecremeerde kroket’ van Yvonne Coldeweijer ging viral. Weinig mensen zullen daarvoor van haar gehoord hebben, maar nu zal ze in de armen worden gesloten van de kletsprogramma’s en krijgt ze een uitnodiging voor Wie is de Mol?. Scheldpartijen zijn van alle tijden. Het is een teken van onmacht, omdat geen argumenten kunnen worden gevonden maar men ook niet iemand te lijf wil gaan. In de geschiedenis zijn er heel wat literaire polemisten geweest zoals Lodewijk van Deyssel, W.F. Hermans en Hugo Brandt Corstius die het tot kunst hebben verheven. Gerrit Komrij mocht feministen nog een ‘onwelriekende gleuvenbrigade’ noemen en werd vervolgens geprezen vanwege zijn stilistische hoogstandje.

De beste scheldpartijen zijn op de persoon gericht. Youp van ’t Hek verkocht honderdduizenden boekjes met columns waarbij hij bepaalde personen de huid vol schold. Als de kijkcijfers van Vandaag Inside even inzakken zorgt Johan Derksen persoonlijk voor een nieuwe rel die de naar RTL4 uitgeweken kijkers weer terughaalt naar zijn programma. Normaal noemt hij al om de twee zinnen iemand een hansworst. Wie aandacht wil moet polemiseren in plaats van nuanceren, net zoals politici die stemmen willen trekken, beter kunnen polariseren en provoceren dan polderen.

In de politiek, sport en entertainment is het bon ton. Financiële journalisten zijn er juist niet goed in. Die proberen vrijwel altijd de ceo, cfo en coo – zoals respectievelijk de hoogste baas, de financiële baas en operationele baas tegenwoordig ook in Nederland worden genoemd – te beoordelen alsof ze een functioneringsgesprek houden met een zeer geliefde collega. Op dit moment komen de bedrijven massaal met hun jaarcijfers over 2022. Als het resultaat tegenvalt is dat niet meteen de schuld van falend management. Daar spelen vaker externe factoren een rol zoals de lagere dollar, de hoge rente, de tegenzittende conjunctuur in China en een incidentele tegenvaller in Nigeria. In de financiële wereld is iedereen lief voor elkaar, waardoor de pagina’s met het bedrijfs- en macro-economisch nieuws ook achter in de krant liggen. Ceo’s gaan ook veel langer mee dan voetbalcoaches of ministers in Den Haag. Over Marjan van Loon is het oordeel ‘mild‘. Pas als een topbestuurder er met de kas vandoor gaat of de boel belazert met fake-rekeningen, zoals bij het Duitse Wirecard, krijgt hij of zij de wind van voren.

Eigenlijk zou deze pagina bij ieder bedrijfscijfer dat tegenvalt en tot een koersdaling leidt, moeten openen met koppen als ‘Hansworst bij Aegon is gecremeerde kroket’.

Wedden dat de leescijfers omhoog schieten.