Is luiheid een goede eigenschap voor een baas?

Het grootste probleem van een salarisverhoging van 2 naar 3 miljoen euro is dat topmanagers er ook nog eens 50 procent harder voor gaan werken. En daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen.



'De enige goede manager is een luie manager', stelt Martin Waaijer in zijn boek De Luie Manager dat deze maand is verschenen. Hij was jarenlang manager bij bedrijven als Océ en SKF en is nu directeur van zijn eigen organisatiebureau Convolo. Managers zouden liggend in een hangmat moeten nadenken, of met koffie of een borrel moeten bijkletsen met hun personeelsleden.