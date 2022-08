Is Limburg nog altijd een generaliteitsland?

‘Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland Limburgs lult’, zong Jack Poels van Rowen Hèze in 1990. Maar 32 jaar geduld is niet beloond. Integendeel.

De provincies Utrecht en Limburg hebben allebei ruim 1,1 miljoen inwoners. Maar in Utrecht zijn er 44 duizend mensen in dienst van het rijk. In Limburg maar elfduizend. ‘Dit is volkomen onacceptabel’, zo riepen twee Limburgse vakbondsmannen onlangs in dagblad De Limburger. Zij eisen dat er nog deze kabinetsperiode tweeduizend hoogwaardige rijksbanen voor bollebozen – minimaal hbo- of academische opleiding – van de Randstad naar het heuvelland worden verplaatst. Het moet iets doen tegen de vergrijzing van de provincie. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd van de Limburgers al 5 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.

En ook op andere gebieden is er achterstand. Van de honderdvijftig kamerleden wonen er maar vier in Limburg en zestig in Amsterdam. Er is geen rijksmuseum in Limburg, tegen veertig in de Randstad. Van het universitair en hoger onderwijsbudget gaat 70 procent naar de Randstad.

Het nieuws haalde de landelijke kranten noch een van de vele televisierubrieken. Als het andersom was geweest en in de Haagsche Courant of Het Parool had gestaan, zou het meteen een nationale crisis zijn geweest. Maar Limburg ligt ver van het regeringscentrum, en dan worden de gebeurtenissen al snel overvleugeld door nieuws dat dichter bij huis ligt.

Achterstelling van de periferie is geen Nederlands probleem. In sommige landen heeft de regering het zelfs noodzakelijk gevonden om de hoofdstad te verplaatsen – die van Brazilië ging van Rio naar de nieuwe stad Brasilia, die van Belize van Belize City naar Belmopan, die van Nigeria van Lagos naar Abuja, die van Myanmar van Rangoon (Yangon) naar Naypyidaw en die van Kazachstan van Alma Ata naar Astana. Indonesië is van plan om de hoofdstad te verplaatsen naar Nusantara op het eiland Kalimantan.

Limburgers eisen niet dat de hoofdstad – of het regeringscentrum – naar Kerkrade of Venlo komt, hoewel die steden wel een opkikkertje kunnen gebruiken. Maar de FNV’ers willen gewoon enkele rijksdiensten, zoals het nog op te richten politieteam op het gebied van personeelsbeveiliging of enkele stafdiensten van Defensie, waar door de oorlog in Oekraïne flink in wordt geïnvesteerd.

Nu zijn er eerder rijksdiensten verplaatst van Den Haag naar Limburg. Na de sluiting van de kolenmijnen werd beloofd 8.500 rijksbanen van Den Haag naar Limburg over te brengen. Dat aantal werd nooit gehaald. Alleen het pensioenfonds ABP en een deel van het CBS zijn daar nog van over: 2.500 van de 8.500 beloofde banen. Het is niet zo dat Randstedelingen niet kunnen aarden in het heuvelland en al snel heimwee krijgen naar de Lange Poten, de Dam of de Euromast. Uit onderzoek blijkt dat ze snel integreren in het zuiden van het land.

Maar eigenlijk is Limburg nog altijd een generaliteitsland. Zelfs het dialect wordt met uitsterven bedreigd. Een Randstedeling kan beter zingen: ‘Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Limburg Hollands lult.’