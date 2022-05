Is kunst de laatste ‘hedge’ tegen inflatie?

Popartkunstenaar Andy Warhol zei een keer dat hij net zo beroemd wilde worden als koningin Elizabeth. Woensdag leek hij die droom te hebben gerealiseerd. Allebei stonden ze prominent op de voorpagina’s van de kranten: de 96-jarige Elizabeth omdat ze de Britse troonrede niet voorlas en Warhol omdat een schilderij van hem voor 195 miljoen dollar (184 miljoen euro) was geveild. Het was de zeefdruk Shot Sage Blue Marilyn, een van de vele Monroe-portretten die hij in 1964 maakte.

Het is een van de duurste schilderijen ooit. Het bewijst dat de groep steenrijke multimiljonairs of miljardairs die niet meer weet wat ze met het geld moet doen, groeit. Een op de drie superrijken, zo meldde deze krant, kocht in 2021 voor meer dan 1 miljoen dollar aan kunst en antiek.

Geen schilderij kan uit esthetisch oogpunt 185 miljoen waard zijn. En al helemaal geen schilderij waarvan er zoveel zijn gemaakt. Wie het heeft gekocht, moet het hebben gedaan als investering. Helaas is niet uit te vinden of de Warhol nu in een landhuis boven de canapé wordt opgehangen of in een bankkluis wordt gelegd in de hoop dat de prijs over twintig of dertig jaar nog eens tien keer over de kop is gegaan.

Warhol, twee jaar jonger dan Elizabeth maar al in 1987 overleden, noemde zijn atelier de fabriek, waarin hij meerdere mensen had werken. Zelf opereerde hij alleen op de achtergrond. Voor 25 duizend dollar kon in 1964 een portret bij hem worden gekocht. Een tweede was dan voor 15 duizend dollar te verkrijgen. Omgerekend zou 25 duizend dollar uit 1964 nu qua koopkracht gelijk zijn aan 230 duizend dollar. Het is echter voor 856 keer dat bedrag verkocht. De kunstinflatie bij werken die door de rich & famous als topstukken wordt gezien, is een bizarre uitwas van de groeiende ongelijkheid in de wereld. Zelfs de rijkste musea missen de financiële spankracht om daaraan mee te doen.

Christie’s heeft in deze reeks nog vier veilingen op het programma. Nu al wordt gerekend op een totale opbrengst van 1,2 miljard dollar. Fons Hof, directeur van Art Rotterdam, sprak woensdag in het FD van een ‘belief systeem’. Er is een geloof dat de waarde van kunst toeneemt. In deze tijd van dreigende inflatie geldt dat zeker. Aandelen, obligaties, vastgoed en crypto’s kelderen sinds de inval in Oekraïne in waarde. Goud en andere edelmetalen doen nauwelijks iets. Alleen voor kunst wil iedereen steeds meer betalen. Op kunst- en antiekveilingen werd vorig jaar voor 26,3 miljard dollar omgezet – 47 procent meer dan in 2020. En dit jaar wordt mogelijk eenzelfde groei verwacht. Topkunst is de beste hedge tegen inflatie.

Helaas is die categorie onbereikbaar voor de mensen die het meeste last hebben van geldontwaarding. Misschien kan er een beleggingsfonds voor het volk worden opgericht die een van de vele andere Warhols uit de fabriek koopt. Het is alvast een betere belegging dan sparen. En Warhol wordt zo geliefder dan de Britse koningin.