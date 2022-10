Is Joe Biden de evenknie van de laatste Romeinse keizer?

De Amerikaanse econoom Mancur Olson schetste in de jaren tachtig een doemscenario, waarbij de westerse samenleving aan toenemende inefficiëntie ten onder zou gaan. Onoplosbare problemen zouden de kanarie in de kolenmijn zijn voor een periode van stagnatie en verval, net zoals een verouderde computer trager wordt en uiteindelijk vastloopt.

Vorige maand kwam er een heruitgave van zijn boek The Rise and Decline of Nations, dat blijkbaar actueler is dan ooit. ‘Hoe langer een samenleving stabiel en welvarend is, hoe meer tijd er is voor belangengroepen zich te organiseren. En naarmate het aantal georganiseerde lobby’s groeit, is besluitvorming niet meer mogelijk en verdwijnt de economische dynamiek’, aldus Olsen.

De voorbeelden liggen voor het oprapen. De democratische overheden zijn niet meer in staat ook maar antwoord te geven op problemen zoals de energiecrisis, de vluchtelingenstroom, het woningtekort, de stikstofoverlast, de CO 2 -reductie, de covidpandemie, de groeiende ongelijkheid en de aanpak van regionale conflicten zoals die in Oekraïne. Elke aanpak lijkt te mislukken: van tekort aan mondkapjes tot woedende Groningers of opstandige boeren.

Het gefrustreerde volk wijkt bij gebrek aan daadkracht uit naar populisten die wél simpele oplossingen voor complexe problemen zeggen te hebben. Rationele bestuurders worden overschreeuwd door irrationele fanatici.

Zo gaat het in de hele geschiedenis. Niet alleen mensen worden oud en minder productief, ook ondernemingen hebben volgens de wet van de creatieve destructie een beperkte looptijd. En dat geldt uiteindelijk ook voor grote beschavingen, zoals die van de Romeinen, Grieken, Mesopotamiërs, Perzen, Maya’s of de Chinezen tijdens de Tang-dynastie. Alleen wil niemand eraan denken. Na twee eeuwen van westerse welvaart wordt er bijna automatisch van uitgegaan dat, ondanks tijdelijke tegenslagen, er wel een derde eeuw aan wordt vastgeknoopt.

Na de verkiezing van Donald Trump vergeleek Nobelprijswinnaar Paul Krugman de toestand van de VS met die in de nadagen van het Romeinse rijk. Sindsdien is er de Brexit geweest en recentelijk de winsten van rechts-radicalen in landen als Hongarije, Zweden, Polen en Italië. Overal zingen complottheorieën rond die met andere complottheorieën worden bestreden. Belangengroepen willen niet meer samen met andere belangengroepen de koek vergroten, ze willen voor zichzelf een groter deel van dezelfde koek.

De bestuurlijke elite kan alleen maar pappen en nathouden door zich te richten op kortetermijnsuccessen die tenminste de herverkiezing veiligstellen. Gemeenschapszin en deugdzaamheid maken plaats voor decadentie en apathie.

De Britse en Amerikaanse economie hebben ermee te maken, maar inmiddels ook de Nederlandse, hoewel dat nog niet uit de groei- en exportcijfers blijkt. Maar ook hier stagneert of daalt de productiviteit. In al deze landen rukken extreme groeperingen op die uiteindelijk het paard achter de wagen zullen spannen. De fundamenten van de kapitalistische economie en rechtsstaat worden aangetast, waarna de rest langzaam tot een ruïne vervalt. Daarna kan een nieuwe samenleving worden gebouwd, na eeuwen van stagnatie.

Mogelijk eindigt Joe Biden uiteindelijk als Romulus Augustus, de allerlaatste keizer, en het West-Romeinse Rijk. En Rutte en Truss als zijn senatoren.