Is inflatie vooral een gemoedstoestand?

‘Iedereen weet wat inflatie is. Inflatie is als je vijftien euro betaalt voor een knipbeurt van tien euro die vijf euro kostte toen je nog haar had’, definieerde een Amerikaanse humorist.

Iedere Nederlander met drie klassen basisschool begrijpt dit. En het is ook logisch dat we ons allemaal inflatie-expert wanen. Er zijn ten slotte rationele redenen voor de huidige inflatie. Als gevolg van de coronacrisis zijn de mondiale aanvoerlijnen verstoord, zodat er op plekken allerlei tekorten zijn ontstaan. De Russische inval in Oekraïne heeft geleid tot een explosie van de energieprijzen. De verduurzaming maakt artikelen - van voedsel tot wonen - duurder. En vanwege de krapte op de arbeidsmarkt stijgen de lonen waardoor de vraag toeneemt.

Maar rationele verschijnselen zijn te sturen. Inflatie niet. Tien jaar lang hebben centrale banken - die van Japan al dertig jaar lang - geprobeerd met monetaire ingrepen wat meer inflatie te krijgen. Het lukte niet. Nu is de geest uit de fles en kan niemand er iets tegen doen. Econoom Richard Curtin van de University of Michigan zei onlangs dat regeringen en centrale banken hun macht overschatten inflatie te kunnen beteugelen. In de jaren zeventig werd het tevergeefs geprobeerd met prijs- en loonstops. Later in het decennium werd getracht inflatie te bestrijden door sparen te stimuleren. Ook dat lukte niet.

Inflatie is vooral een psychologisch verschijnsel. Inflatie ontstaat omdat mensen bang voor de toekomst zijn. Omdat morgen alles duurder wordt, consumeren mensen liever vandaag. Wie verwacht dat de benzineprijs stijgt, gooit de tank nu al vol terwijl die misschien nog niet eens halfleeg is. De beste methode om inflatie voor te zijn is snel een villa met een grote auto te kopen. Uit research blijkt ook dat een op de tien consumenten eerder luxe goederen koopt als inflatie wordt verwacht. En ook ondernemingen spelen daarop in. Die verhogen prijzen als er extra vraag wordt verwacht. De gedachte aan inflatie leidt tot inflatie. Inflatie is een selffulfilling prophecy. Daarbij komt dat inflatie ook het vertrouwen vermindert in de eigen munt. En de koers van de munt zal daardoor dalen, waardoor ook inflatie - buitenlandse goederen worden duurder - wordt geïmporteerd. En ten slotte kan de verwachting van inflatie ook leiden tot hogere looneisen, zeker in een krappe arbeidsmarkt zoals nu. Dat gebeurde in de jaren zeventig toen in landen met sterke vakbonden, zoals Groot-Brittannië, een inflatieverwachting van 15 procent leidde tot een loonsverhoging van 20 procent. Deze beruchte loon- en prijsspiraal is er nu - nog - niet.

Politici en centrale bankiers hebben nooit vat gehad op inflatie. Niet in de jaren zeventig van de vorige eeuw toen die moest worden bedwongen noch in de jaren tien van deze eeuw toen die moest worden opgeroepen.

Inmiddels is ook inflatiepsychologie gedefinieerd: ‘een gemoedstoestand die ertoe leidt dat consumenten sneller geld uitgeven dan ze anders zouden doen in de veronderstelling dat de prijzen stijgen.’ Benieuwd hoe humoristen dit simpel uitleggen.