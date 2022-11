Is het zorgravijn dichterbij dan de klimaathel?

Eind vorige week maakten de vier grote zorgverzekeraars bekend dat de premies voor een basisverzekering in 2023 met bedragen van tussen de 3,75 en 9,30 euro per maand zullen stijgen. Bij veel kleinere verzekeraars was dat nog meer.

Hoewel de zorgverzekeraars niet, zoals de energiebedrijven, kunnen worden beschuldigd een slaatje uit de crisis te slaan – ze zaten vorig jaar in de verliezen of boekten een piepkleine plus – was het een nieuwe jerrycan met olie op het vuur van de onvrede. Het komt boven op de hogere gasprijs, duurdere boodschappen en stijgende gemeentelijke lasten.

Wie echter in zijn eigen omgeving ziet wat voor beroep er wordt gedaan op de zorg, moet verbaasd zijn dat het hierbij is gebleven. In een gezelschap van ogenschijnlijk vitale en bewust levende zestigers blijkt bijna iedereen in de medische mallemolen te zitten. De een is bezig met nieuwe knieën, een ander heeft last van artrose en een derde is snel moe. En dan zijn er nog relatief jonge mensen bij wie een chronische of slopende ziekte is vastgesteld. En als de een zegt zelf kerngezond te zijn, dan mankeert de partner wel het een en ander. Of zit moeder in het verpleeghuis.

Er is tenminste een kans dat de energiekosten weer dalen als het conflict in Oekraïne is beslecht. Dat geldt niet voor de zorgkosten. Die zullen de komende decennia alleen maar toenemen als gevolg van toenemende vraag door de vergrijzing, oplopende salarissen door personeelskrapte, toename van chronische ziekten en duurdere behandelingen en medicijnen. Al jaren probeert de overheid de zorgkosten ‘betaalbaar te houden’ of ‘beheersbaar te maken’, zoals dat wordt genoemd. ‘Deze groei is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar’, stelde het vorige kabinet. Maar volgend jaar zullen, ondanks de versoberingsoperaties (meer zelf regelen, langer thuis wonen en vaker digitale hulp), de totale zorguitgaven voor het eerst boven de 100 miljard uitkomen, zo werd op Prinsjesdag bekendgemaakt. En dit zal oplopen tot 174 miljard euro in 2040, aldus berekeningen van het RIVM.

Een lezer mailde voor zijn 75ste verjaardag een ‘voltooidlevenpil’ of ‘euthanasiepil’ cadeau te willen hebben. Die moet dan in een kluisje worden gedeponeerd met een dubbel slot. Naast hijzelf krijgt een dierbare een sleutel, zodat niet in een paniekaanval meteen naar de pil wordt gegrepen. De nabestaanden van degene die de pil meteen gebruikt, krijgen een premie van 25 duizend euro die elk jaar met duizend euro afneemt. ‘Mijn leven is op dit moment nog niet voltooid, maar op mijn 85ste zal ik er goed over nadenken of ik de 15 duizend bonus aan mijn kinderen gun.’

Het lijkt eerder een radicaal plan dan een goed idee. In dit kabinet met CDA en CU zal het zeker geen kans hebben. Maar ook ongelovigen zullen er moeite mee hebben. Aan het leven mag geen prijskaartje worden gehangen. Anders kunnen alleen de rijken voortsukkelen.

Voordat de mensheid met de voet op het gaspedaal de klimaathel heeft bereikt, is die al in het zorgravijn gestort.