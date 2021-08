Is het weer tijd om iets te doen aan opzichtige consumptie voor status-verhoging?

Niemand rijdt een Ferrari van een half miljoen euro, omdat die auto zo lekker zit of aangenaam rijdt. Integendeel, de bestuurder moet zich bijna opvouwen om in en uit te kunnen stappen en het vehikel trekt zo snel op dat je er bijna misselijk van wordt.

Het enige voordeel zou kunnen zijn dat met een Ferrari binnen drie in plaats van zes uur naar Parijs kan worden gereden, maar dat is met de huidige verkeersregels slechts theorie. Daarom zullen de meeste Ferrari-eigenaren nog minimaal een andere auto hebben. Sommigen zullen zelfs vier of vijf auto’s bezitten.

Niemand koopt een landgoed – zo een waarmee Quote gratis adverteert voor de rich & famous – omdat het zoveel aangenamer woont dan een nieuw appartement. Integendeel, tien hectare grond en een huis met vijftien kamers geven alleen maar zorgen. De overbodige ruimte moet allemaal worden schoongemaakt/onderhouden. En er is ook extra beveiliging nodig. Daarnaast is het uitermate saai om op een landgoed te wonen. Er zijn geen buren te zien om een praatje mee te maken. Niemand belt spontaan een keer aan om te vragen hoe het gaat. Misschien zingen er koolmezen of merels, maar die zijn op den duur niet erg onderhoudend.

De enige reden om een Ferrari of een landhuis te kopen is status. Thorstein Bunde Veblen, een Amerikaanse econoom en socioloog van Noorse afkomst, kritiseerde 122 jaar geleden in zijn boek The Theory of the Leisure Class (De Theorie van de Nietsdoende Klasse) al de spilzucht van de elite. Dat was aan het einde van de 19de eeuw nog een zeer kleine groep van landeigenaren, industriëlen en socialites, zoals de VanderBilts en Astors, die op ongekende schaal geld over de balk gooide door Loire-kastelen af te laten breken en op eigen landgoederen in de VS weer neer te zetten.

Veblen noemde het bezit van overmatige hoeveelheden porselein en tafelzilver die nauwelijks werden gebruikt verwerpelijk. Hij vond ook dat de elite te veel voedsel en drank weggooide. Kijken naar sport, het verzamelen van kunst en filosoferen waren nutteloze activiteiten waarvan statusverhoging het enige doel was. Hij beschreef het als vormen van conspicuous consumption, opzichtige consumptie, die geen enkel doel dienden. Bijproduct van deze opzichtige consumptie was opzichtige verspilling. Zijn boek was een bestseller. Veblen was geen communist of revolutionair, hij was een prominent hoogleraar aan de universiteiten van Stanford en Chicago totdat hij door twee privéschandalen zijn populariteit kwijtraakte en in de vergetelheid raakte.

In de huidige tijd is overmatige consumptie voor een veel grotere groep mogelijk. En ook hierbij is vooral statusverhoging het doel. Overmatige consumptie werkt zo goed als statusmiddel omdat het zo goed zichtbaar en meetbaar is.

Misschien zou eerherstel van Veblen nu actueel zijn. De opzichtige verspilling dreigt nu te eindigen in een milieuramp, waar politici nog altijd te weinig aan doen.