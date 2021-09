Is het verstandig om de overwaarde van mijn huis te gebruiken?

Huiseigenaren die geld nodig hebben, kunnen de overwaarde van hun woning te gelde maken. De meest voordelige oplossing is de omgekeerde wooncarrière: in plaats van kiezen voor een mooiere en grotere woning kies je voor een woning die kleiner is of in een minder aantrekkelijke plaats of buurt ligt. Maar deze stap gaat veel mensen te ver. Je gaat er liever niet op achteruit en wilt in je huidige huis blijven wonen.

De hypotheek verhogen kan in sommige situaties een uitkomst zijn. Je krijgt geld in handen waardoor je ruimer kunt gaan leven. Het nadeel is dat hierdoor je maandelijkse woonlasten toenemen. Dan moet je later nogmaals langs de bank als het extra leefgeld op is. En daarna weer.

Krediethypotheek

Rabobank en Woonfonds hebben een krediethypotheek, waarmee je (een deel van) de overwaarde in porties kunt opnemen. Dat lijkt gunstiger dan een aflossingsvrije hypotheek. Je krijgt dan direct een groot bedrag in handen en betaalt ook rente over het bedrag dat je nog niet gebruikt. De krediethypotheek heeft ook nadelen: de rente is hoger (ruim 2 procent) en onzeker (want variabel). Bij een aflossingsvrije hypotheek kun je kiezen voor een rente die lange tijd vaststaat en vaak minder is dan 2 procent per jaar.

Daarnaast zijn er extra kosten, voor hypotheekadvies en de notaris. Je kunt de kosten voor de notaris vermijden als je in het verleden een deel van je hypotheek hebt afgelost. In de akte van de notaris staat dan nog een hogere hypotheek vermeld. Je kunt opnieuw lenen tot aan de oude hypothecaire inschrijving zonder een nieuwe akte te laten maken.

Wie geld uit zijn woning wil halen, moet met twee complicaties rekening houden. Hoeveel de bank extra wil lenen, hangt af van uw inkomen. Juist als u geld tekortkomt, is de leenruimte voor een extra hypotheek beperkt. En voordat u de overwaarde gaat opsouperen, is het goed om met een bouwkundige keuring een schatting te maken van de onderhoudskosten in de komende jaren. Als het dak begint te lekken en er gaten in het kozijn vallen, moet u nog wel genoeg leenruimte hebben bij de bank.

Stoppen met aflossen

Ook zijn er hypotheekvormen waarbij de geldschieter belooft dat je tot aan je dood in de woning kunt blijven. Voor dit soort garanties lever je vaak een flink deel van de winst uit de woning in, dus vanuit financieel opzicht is het minder gunstig. Doe dit alleen als er geen andere mogelijkheden zijn.

Denk niet alleen aan het verhogen van de hypotheek. U krijgt ook meer te besteden als u stopt met het aflossen van de hypotheek. U laat de annuïtaire hypotheek dan omzetten in een aflossingsvrije vorm. Dat kan op ieder moment en zonder boete, want de renteperiode verandert niet. Voor deze omzetting rekent de bank kosten. Je mag de rente van zo’n aflossingsvrije hypotheek niet meer aftrekken.

Reinout van der Heijden is hoofdredacteur van de Geldgids.

Zelf een vraag? Geldvraag@volkskrant.nl