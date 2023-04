Is het verdienmodel van voetbal niet gebaseerd op hooliganism?

‘Voetbal is een herensport gespeeld door beesten, terwijl rugby een beestensport is gespeeld door heren’, zo luidt een gezegde. Omdat mensen het liefst naar beesten kijken is voetbal en niet rugby de populairste sport ter wereld geworden.

Behalve op wondergoals, sterren en bloopers is het verdienmodel van voetbal gebaseerd op de kans op rellen, wangedrag en oneerlijkheid, eufemistisch ook wel ‘incidenten’ genoemd. Het gaat om spelers die elkaar onderuit halen, trainers die compleet uit hun bol gaan, scheidsrechters die belaagd worden, bestuurders die andere bestuurders omkopen en supporters die met weggooi-aanstekers en bier gooien of met elkaar op de vuist gaan.

Die beelden zijn commercieel het meest interessant en gaan de hele wereld over, net zoals bij Formule 1 de beelden van crashes of over de kop vliegende bolides. Niemand heeft interesse in de Ghanese of Mexicaanse competitie, maar als daar een arbitraal trio van het veld vlucht, achtervolgd door een woeste linksback, is het topentertainment. Programma’s als Vandaag Inside zijn er continu naar op zoek, zodat een schaterende Gijp kijkers kan plezieren. Ook het opstootje bij Feyenoord - Ajax was een hapklare brok voor de media – enerzijds om er schande over te spreken, anderzijds als vermaak.

De VAR was bedoeld om voetbal eerlijker te maken, maar het publiek wil geen steriel spelletje. Dat wil ophef, zodat er nu nog meer discussie is over de mogelijke fouten van de VAR dan in het verleden over die van de arbiter. ‘Alleen met zijn grote teen buitenspel, dat zou toch door moeten gaan.’ ‘Dat vind ik geen hands, je kunt je handen toch niet in de zak steken.’ Als in voetbal met regels wordt gemarchandeerd worden de hoogste kijkcijfers bereikt. Over geen onderwerp zijn zoveel kletsshows als voetbal. En die moeten op maat worden bediend.

In Nederland worden de Europese wedstrijden uitgezonden op kanalen die de rest van de week met ‘allesverwoestende actiefilms‘ strijden op de mannenmarkt. Veronica zond donderdag twee voetbalwedstrijden uit en had vrijdag Overtreders, Hufters op beeld en Dashcam Disasters geprogrammeerd.

Het voetbalstadion is ook niet bedoeld als veilige plek. Voetbal is een strijd op leven en dood – een soort voortzetting van de gladiatorengevechten in de Romeinse arena’s van tweeduizend jaar geleden. Natuurlijk zeggen de bestuurders en media dat wangedrag ‘niet thuishoort op de voetbalvelden’. Ze willen zelfs tien jaar cel voor iemand die met een plastic glas bier gooit, terwijl geen politieambtenaar daar op zaterdag in een uitgaansgebied iemand voor zal bekeuren.

Het omgekeerde zou moeten gebeuren. De overheid zou juist al het geweld in voetbalstadions moeten concentreren. Daar zouden de Nederlandse hooligans, geweldplegers en kopschoppers elke week hun agressie mogen botvieren. De spelers zouden in maliënkolders en helmen ten strijde moeten trekken. Als voetbal de echte beestensport wordt voor beesten, wordt het misschien rustig op straat en bespaart dat de politie veel tijd. Na afloop kan het beestenpubliek met duimpjes omhoog of omlaag laten weten wat met de verliezer moet worden gedaan. Als sport is er nog altijd rugby of korfbal...