Is het verdienmodel van de sportvereniging gebaseerd op de baromzet?

‘De vijf laatste had ik niet moeten nemen’, verzuchtte iemand maandagmorgen met spijt in zijn stem. Hij kwam op zijn werk met een hopeloze kater nadat het hockeytoernooi op zondag in een drinkgelag was geëindigd. Tot de lunch zou hij weinig doen.

Sport lijkt in Nederland soms een excuus om te kunnen drinken. Tot eind jaren zestig waren er nog nauwelijks kantines bij sportverenigingen. Wie de overwinning wilde vieren of de smaak van het verlies wilde wegspoelen, moest naar het plaatselijk café dat toen meestal vlak naast de sportvereniging lag. Nu zijn deze bruine kroegen bijna even zeldzaam geworden als lastdieren op een provinciale weg. Een van de redenen is juist de ‘oneigenlijke concurrentie’ van sportverenigingen die het verdienmodel hebben gebaseerd op alcoholconsumptie.

Vorige week lekte via De Telegraaf uit dat staatssecretaris Maarten van Ooijen (CU) zou overwegen de verkoop van alcoholhoudende dranken in sportkantines te verbieden. De alcohollobby onder leiding van Fred Teeven, de buschauffeur die nu voorzitter is van Vereniging Nederlandse Brouwers, reageerde furieus in een poging het idee op voorhand al in de kiem te smoren.

Sportverenigingen zouden massaal failliet gaan, want de derde helft is een essentiële inkomstenbron. Afgelopen weekeinde was het idee van de staatssecretaris meteen het meest besproken onderwerp op de sportvelden. ‘De betutteling ten top’, zo klonk het. Sociale media ontplofte en FvD riep mensen op een petitie te tekenen.

Slechts een idee

Nu is het geen plan, maar slechts een idee uit een brainstormsessie die een ambtenaar - vermoedelijk zelf sportbestuurder - heeft laten uitlekken naar een krant die er meteen gehakt van zou maken. En dat is een effectieve beleid ondermijnende actie, want het zal nu zeker niet verder worden uitgewerkt, laat staan de ministerraad halen.

Sporten en alcohol is een slechte combinatie. Het lidmaatschap van een tennis-, golf-, voetbal- of hockeyvereniging leidt veelal niet tot een gezonder leven. De voordelen van wat extra beweging worden tenietgedaan door de consumpties bij het sociaal verplichte nazitten. Wie echt aan zijn gezondheid wil werken, kan beter naar de fitness gaan of hardlopen. Het lidmaatschap van een vereniging is vooral bedoeld om wat nu ‘socializen’ heet. In dat opzicht zijn verenigingen de hoeksteen van het gemeenschapsleven geworden nu kerken en kroegen hebben afgedaan.

Dat sportverenigingen geen bestaansrecht meer hebben zonder baromzet is onzin. De helft van de 26 duizend sportverenigingen in Nederland heeft niet eens een kantine of clubhuis. Van de totale inkomsten van sportverenigingen - 1,1 miljard per jaar - bestaat 670 miljoen uit contributie-, les- en entreegelden. De overheid draagt via subsidies 120 miljoen bij. En de kantines zijn goed voor 250 miljoen. De helft daarvan is afkomstig uit de verkoop van bier en wijn: 125 miljoen, ruim 10 procent van de totale inkomsten. Daarbij moet worden gezegd dat dat bij voetbal, hockey en tennis mogelijk het dubbele is.

Financieel gezien kan het verlies worden gecompenseerd met een contributieverhoging tussen de 10 en 20 procent. Wel verliest Nederland gemeenschapszin, maar daar krijgt het topfitte medewerkers op maandag voor terug.