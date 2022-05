Is het Songfestival oneindig veel spannender dan eredivisie?

Eigenlijk kan de eredivisie schriftelijk worden afgedaan. Dat scheelt een hoop politie-inzet, dure publieke zendtijd, heen-en weer-gereis, gezeur over de interpretatie van de VAR en gedrochten van gebouwen die voetbalstadions worden genoemd.

En zondagavond om zeven uur kan gewoon aan tafel worden gegeten in plaats van dat een bord met frites of een halve pizza op schoot moet worden gezet. De eindstand van de eredivisie is vrijwel gelijk aan de begrotingen van de clubs. Ajax is de rijkste, met een begroting van 160 miljoen, PSV tweede met 85 miljoen en Feyenoord derde met 65 miljoen. En dat zijn ook de één, twee en drie geworden.

Behalve de terugkeer van Johan Derksen op de buis is niets zo voorspelbaar als voetbal. Zelfs de hele subtop is op volgorde van de begroting geëindigd, zij het dat AZ (27,5 miljoen) eigenlijk voor FC Twente (23 miljoen) had moeten komen. In het rechterrijtje zijn de clubs terechtgekomen die daar ook horen te staan. De promovendi Go Ahead, Cambuur en NEC staan hoger dan volgens hun begrotingen mocht worden verwacht. PEC, Willem II en Sparta doen het minder goed. Onder die clubs zijn de begrotingsverschillen echter veel geringer dan in de top.

Het enige echt verrassende is dat Ajax niet met een straatlengte voorsprong kampioen is geworden. In financieel opzicht zou het elk jaar op een slof en een oude voetbalschoen de titel moeten grijpen. Maar het is vaak hangen en wurgen. Dat kan de club niet kwalijk worden genomen, omdat het de rijkdom zelf heeft verdiend en niet dankt aan een sjeik of oligarch. Misschien is dat nog een geluk voor de eredivisie. In andere landen is er eigenlijk geen bal meer aan. Bayern München is zo onaantastbaar in Duitsland – tiende kampioenschap op rij – dat het onbegrijpelijk is dat iemand nog kijkt naar de Bundesliga. Hetzelfde geldt voor Ligue 1 in Frankrijk, waar Paris Saint-Germain. Germain overheerst.

Misschien kunnen de titels voor de komende tien jaar meteen al aan Bayern en Paris worden gegeven zolang zich bij de concurrenten geen Arabische suikeroom meldt die iets van de financiële ongelijkheid wegneemt. In de Champions League lijkt het misschien spannender, zeker na de bizarre ontknopingen in de halve finales. Maar uiteindelijk gaat de titel altijd naar een grotegeldclub. De laatste keer dat een outsider won was Porto in het seizoen 2003-’04. Al bijna twintig jaar geleden.

Uiteindelijk is het de dood in de pot. Het Eurovisie Songfestival is veel spannender dan de voetbalcompetitie. De eredivisie is eenzelfde ritueel als een zondagse kerkdienst van voor de secularisatie. Soms zou je denken dat Ajax expres van Go Ahead Eagles verliest of AZ op voorhand voor laat komen om de kijkcijfers op peil te houden.

Geld regeert in het voetbal. De eindstand van 2022-’23 kan nu al worden opgemaakt. Misschien kunnen ook alle opmerkingen van Derksen over trainers en scheidsrechters die moeten opzouten schriftelijk worden afgedaan.