Is het niet tijd om pas op de plaats te maken met ruimtevaart?

Deze week werd ruim een half miljoen dollar betaald voor precies 0,2 gram maanstof die Neil Armstrong onder het motto ‘een kleine stap voor mens en een reuzenstap voor de mensheid’ meenam met de Apollo 11-missie in 1969. In totaal is er 382 kilogram aan maanstenen, rotsen, korrels en stof naar moeder aarde gehaald bij de zes Apollomissies. Als 1 gram 2,5 miljoen dollar waard is, kan de waarde van de hele hoeveelheid worden geschat op bijna 1 biljoen dollar.

Het is allemaal, behalve de 0,2 gram, in handen van de Amerikaanse staat die een gigaschuld van bijna 30 biljoen dollar (27.500 miljard euro) heeft. Er zou wat voor te zeggen zijn om het maar meteen op de markt te gooien. Er komt dan tenminste wat terug van de Apollomissies, die omgerekend naar vandaag zo’n 100 miljard dollar kostten, met als belangrijkste doel de Sovjet-Unie af te troeven in de ruimterace. Als de prijs niet te ver keldert bij een vertweemiljoenvoudiging van het aanbod, is er nog wat terug te halen.

Behalve het definitieve bewijs dat de aarde rond is, blijft vaag wat de mensheid nu te danken heeft aan de naoorlogse ruimtevaart. Een goede baten-kostenanalyse is niet te vinden. Er zijn honderden miljarden, zo niet biljoenen, in geïnvesteerd. De baten zijn vooral nuttig voor mensen die iets willen weten over een poolstorm op Saturnus. Het is net zo praktisch als de kennis wie in 1977 op doel stond bij PEC in de derby tegen Go Ahead.

Satelliettelevisie, telefoon en navigatie zouden er dan niet zijn geweest, maar de hele wereld had ook wel op een andere manier met elkaar kunnen communiceren. De vooruitgang in computertechnologie zou langzamer zijn gegaan. Maar was het erg geweest als niet deze, maar pas de volgende generatie de hele dag achter een laptop had kunnen zitten? Aan de andere kant zouden bepaalde ziektes met al dat geld kunnen zijn uitgeroeid, miljoenen mensen zouden voor de hongerdood kunnen zijn behoed en een reuzensprong in duurzaamheid zou kunnen zijn gemaakt.

De laatste decennia heeft het Westen zich voor zijn ruimtevaartprogramma uitgeleverd aan de Russen. Dat is nogal bizar omdat vaak wordt gezegd dat de Russen helemaal niets klaar kunnen spelen. Maar in raketten bouwen zijn ze blijkbaar net zo briljant als in schaken.

Door de inval in Oekraïne zit het Westen nu met de handen in het haar. Vanwege de sancties moet de samenwerking worden afgebroken, net nu de missies, Luna 25, 26 en 27 en een missie naar Mars met de Russen waren gepland. Omdat de grote westerse entrepreneurs Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson dit niet kunnen, gaat de ESA (European Space Agency) daar eigen raketten geschikt voor maken. Dat kost miljarden, terwijl nu toch wel bekend is dat er op Mars niemand woont.

In plaats van een reuzenstap of een kleine stap, is het tijd om een pas op de plaats te maken en dit geld aan een nuttiger doel te besteden.